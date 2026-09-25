Adaletin sesi: baysal davasında verilen cezaların avukat değerlendirmesi

dava kararı ve avukatların öne çıkardıkları

Gaziantep Barosu'na kayıtlı avukatlar Ferhat Kurt ve Abdullah Aksoy, tedavi gördüğü hastanede iğne yapılarak öldürülen müvekkilleri Abdurrezzak Baysal davasında açıklamalarda bulundu. Mahkeme heyetinin verdiği hükümlerin, olayın basit bir ihmâl veya taksir olarak değerlendirilmediğini gösterdiğini vurguladılar.

ceza ve hukuki nitelendirme:

Avukatlar, mahkemenin sanık hemşire Aslı E. hakkında müebbet hapis, diğer sanık Mustafa Ç. hakkında ise olası kast değerlendirmesiyle yapılan iyi hâl indirimi sonucunda 25 yıl hapis kararı verdiğini aktardı. Bu hükmün, eylemin ölüm neticesi bakımından olası kast kapsamında değerlendirildiğinin açık göstergesi olduğunu belirttiler.

tutuklama ve dosyanın takibi:

Kurt ve Aksoy, mahkemenin hükümle birlikte sanıkların tutuklanmasına karar vermesini de önemli bulduklarını söyledi. Bu kararın, uzun süredir adalet arayışında olan aile için anlamlı bir gelişme olduğunu kaydettiler.

Avukatlar, sürecin kendileri için yalnızca ceza alınması meselesi olmadığını; asıl amacın hayatını kaybeden kişinin ve ailesinin hakkının hukuk önünde karşılığını bulması olduğunu ifade etti. Verilen kararın ailenin yaşadığı acıyı ortadan kaldırmayacağını ancak en azından yüreğe bir nebze olsun rahatlama getirdiğini düşündüklerini dile getirdiler.

Son olarak Kurt ve Aksoy, kararın kesinleşmesi için dosyanın takipçisi olacaklarını, vekil olarak hukuki mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini bildirdi. Ailenin hak arayışının takipçisi olmaya devam edeceklerini vurguladılar.

GAZİANTEP BAROSU'NA KAYITLI AVUKAT FERHAT KURT