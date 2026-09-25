Adapazarı'nda tasması kopan köpeğin saldırısı sürücüler sayesinde sonlandı

Olayın gelişimi:

Olay, 23 Eylül sabahı Adapazarı ilçesi Karasu Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Üzerinde uzun bir tasma bulunan sahipli bir köpeğin zincirini kopararak ortalıkta dolaştığı sırada, ekmek almaya çıkan Kadir Çay'a aniden saldırdığı belirtildi. Köpeğin Çay'ı bacağından ısırıp yol kenarına doğru sürüklediği anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Mağdurun anlattıkları:

Kadir Çay yaşadığı anları şöyle aktardı: "Evimden çıktım ekmek almaya gidiyordum. Yolda yürürken sağ tarafımdan köpek direkt üstüme zıpladı. Ben onla mücadele ederken beni yolun kenarına sürükledi. Ben kurtulmak için hareketler yaptım. O sırada arabalar geldi. Arabalar korna basınca köpek heyecan yaptı. 3-4 tane izi var, çok fazla bir şey yok. Ayağımı 3-4 yerinden çizdi. Sonra arabadaki adamlar köpeğe vurunca köpek kaçıp gitti. Köpek gidince beni çektiler. Arabanın içerisine aldılar, ambulans çağırdılar. Kendim giderim dedim, kendim gittim hastaneye. Tedbir amaçlı iki üç tane iğne vuruldum. Sonra taburcu oldu. Olay esnasında zaten şoktaydım. Hiçbir şey düşünemiyordum. Sadece kendi kendime mücadele veriyordum. Sağlık durumum şuan iyi, bir şeyimiz yok çok şükür. Bacağımı tırmalamış. Yürümekte biraz güçlük çekiyoruz".

Komşuların ve akrabaların yorumu:

Çevredekiler ve yakınları, saldırının ardından sürücülerin korna çalarak müdahale etmesi sayesinde daha ağır bir yaralanmanın önlendiğini vurguladı. Olay yerine gelen akrabası Ramazan Karaarslan ise, hayvanların eğitimine dikkat çekerek şunları söyledi: "Mahallemizde üzücü bir olay yaşandı. İyi tarafı kimseye bir zarar gelmedi. Kardeşimizin durumu iyi. İyi yırttık. Sahipli bir köpek bu, sokak hayvanı değil. Tasmasını kopartmış. Sahibi sonradan geldi, köpeği aldı götürdü. Kardeşimizde gidip aşı olup geldi. Hayvanlar bize Allah’ın emaneti, köpekleri beslerken severek besleyelim. Şiddet ile değil, severek besleyelim. Köpeği nasıl beslersen köpek öyle gider. Kardeşimizi de buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum".

Yetkililer ve çevre sakinleri, tasma ve muhafaza koşullarına dikkat edilmesi gerektiğini, sahipli hayvanların kontrolünün sağlanmasının benzer olayları önleyebileceğini belirtti. Olay sonrası köpeğin sahibi tarafından alındığı bildirildi.

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