Adıyaman'da çiftçilere teknoloji odaklı ekipman desteğiyle verim hedefleniyor

Adıyaman'da çiftçilere tarım alet ve ekipmanı desteği

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinasyonunda, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı desteğiyle yürütülen projeler kapsamında meyve ve bağ üretimi yapan üreticilere tarımsal mekanizasyon ekipmanları dağıtıldı. Uygulamanın ana hedefi üretim maliyetlerini azaltmak, mekanizasyonu güçlendirerek üretim süreçlerini kolaylaştırmak ve verimliliği artırmaktır.

dağıtım detayları:

Programa Vali Abdullah Küçük, Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan ile üreticiler katıldı. "Meyve Üretim Alanlarında Mekanizasyon ve Sağlıklı Üretim Koşullarının Sağlanması Projesi" ile "Modern Bağcılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında üreticilere 229 çapa makinesi, 142 budama makası ve 142 sırt pompası dağıtıldı.

amaç ve yerel beklentiler:

Dağıtılan alet ve ekipmanlarla, özellikle bağ ve meyve bahçelerinde iş yükünün azalması, zamandan tasarruf sağlanması ve girdilerde verimliliğin artması hedefleniyor. Vali Abdullah Küçük, Adıyaman’ın tarımsal potansiyeline dikkat çekerek, "Adıyaman’ımızın üzüm, fıstık, nar ve badem başta olmak üzere çok güçlü bir tarımsal üretim potansiyeli var. Önümüzdeki yıllarda inşallah zeytin ve çam fıstığında da Adıyaman’ın söz sahibi olması için projelerimizi ve çalışmalarımızı artıracağız. Üreticimizin maliyetlerini azaltmak, verimliliğini artırmak ve daha modern şartlarda üretim yapmasını sağlamak için desteklerimizi sürdüreceğiz. Çiftçimizin emeğinin karşılığını alması ve toprağımızın bereketinin artması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Üreticimiz güçlenirse Adıyaman’ımız da güçlenir" dedi.

Yetkililer, bu tür ekipman desteklerinin hem kısa vadede üretim süreçlerini kolaylaştıracağını hem de orta-uzun vadede bölgenin rekabet gücünü ve üretici gelirlerini artırmasını amaçladıklarını vurguluyor.

ADIYAMAN’DA TARIMSAL ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI, ÜRETİM MALİYETLERİNİN AZALTILMASI VE ÇİFTÇİLERİN MEKANİZASYON İMKÂNLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ AMACIYLA TARIM ALET VE EKİPMANLARI DAĞITILDI.