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Turgutlu'da yangına destek verenlere plaket

19 Ağustos 2026'de Turgutlu Osmancık'taki orman yangınında görev alan ve destek veren sekiz kişiye Manisa Orman İşletme Müdürlüğü tarafından plaket verildi.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 12:14

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Turgutlu'da yangına destek verenlere plaket

Turgutlu'da yangına destek verenlere plaket

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Osmancık Mahallesi'nde 19 Ağustos 2026 tarihinde çıkan orman yangınının söndürülmesine katkı sunan vatandaşlara teşekkür edildi. Manisa Orman İşletme Müdürlüğü, yangınla mücadelede gösterdikleri özveri ve fedakârlık nedeniyle sekiz kişiye plaket takdim etti.

plaket alanlar:

Plaketler, Muhammed Çetin, Ali Yavuz Demirelli, Yunus Emre Demirelli, Cemal Erdik, Fatih Okumuş, Hakan Efe, Ertuğrul Kahrıman ve Ekrem Resul Uyar adına verildi. Töreni Manisa Orman İşletme Müdürü Ufuk Aydemir ile İşletme Müdür Yardımcısı Gökhan Öztürk gerçekleştirdi.

yetkililerin açıklaması:

Plaket törenine Ahmetli Orman İşletme Şefi Ömer Faruk Orhan ve Karlıkdağ Orman İşletme Şefi Hasan Ali Yer de katıldı. Manisa Orman İşletme Müdürü Ufuk Aydemir, 'Yangınla mücadelede gösterdikleri duyarlılık ve fedakârlıklarından dolayı vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz' diyerek yerel desteğin müdahale performansındaki önemine vurgu yaptı.

Yetkililer, vatandaşların benzer durumlarda güvenlik talimatlarına uyarak profesyonellere destek olmasının hayati olduğunu belirtti. Tören, katkı verenlerin çalışmalarını görünür kılmak ve yerel dayanışmayı pekiştirmek amacıyla düzenlendi.

MANİSA’NIN TURGUTLU İLÇESİNDE 19 AĞUSTOS’TA ÇIKAN ORMAN YANGININDA SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA ÖZVERİLİ...

MANİSA’NIN TURGUTLU İLÇESİNDE 19 AĞUSTOS’TA ÇIKAN ORMAN YANGININDA SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA ÖZVERİLİ DESTEK VEREN 8 VATANDAŞA TEŞEKKÜR PLAKETİ TAKDİM EDİLDİ. MANİSA ORMAN İŞLETME MÜDÜRÜ UFUK AYDEMİR, YANGINLA MÜCADELEDE GÖSTERDİKLERİ DUYARLILIK VE FEDAKARLIKLARINDAN DOLAYI VATANDAŞLARA TEŞEKKÜR ETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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