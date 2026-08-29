Adıyaman'da trafik kazası: motosiklet ile otomobil çarpıştı, iki kişi yaralandı

Kaza ve yaralananlar:

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman'ın Yeni Mahalle 14 Nolu Sağlık Ocağı yakınlarında motosiklet ile otomobil çarpıştı. Motosikleti yöneten Ahmet A. idaresindeki 02 AFE 315 plakalı motosiklet, Tuba K. yönetimindeki 34 CRV 874 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan Osman Arda K. yaralandı.

Müdahale ve tedavi:

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra iki kişi de nakil edilerek Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma:

Kaza ile ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Olayın oluş nedenine ilişkin detaylar emniyetin çalışmalarıyla belirlenecek.

ADIYAMAN’DA MOTOSİKLET İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.