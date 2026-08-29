Katotlar yola saçıldı: Karabük-Bartın yolunda tır devrildi, iki kişi hayatını kaybetti

Kaza ve ilk belirlemeler:

Karabük-Bartın kara yolunun Kirkilli Mahallesi mevkiinde, Bartın istikametinden Safranbolu yönüne gitmekte olan katot yüklü tır kontrolden çıkarak refüjdeki bariyerlere çarptı. Olayda tır sürücüsü ile motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kazanın seyri:

Edinilen bilgilere göre, tırın frenlerinin şişmesi sonucunda araç kontrolünü kaybettiği iddia edildi. Çarpışma anında tırın üzerindeki katotlar yola savruldu; savrulan parçaların bazıları Kirkilli Mahallesi'nde park halindeki bir araca ve bir eve isabet etti. Kontrolden çıkan tır yol boyunca ilerlemeye devam ederken önüne çıkan bir motosiklete çarptı ve sürücüyü sürükledi; ardından uyarı tabelasına çarparak ters dönüp devrildi.

Müdahale, ulaşım ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi; ekiplerin olay yerindeki kurtarma ve inceleme çalışmaları sürüyor. Kaza nedeniyle Karabük-Bartın kara yolunun Bartın istikameti trafiğe kapatıldı ve ulaşım mahalle içerisindeki yoldan tek yönlü olarak sağlanıyor. Olayla ilgili resmî soruşturma başlatıldı.

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