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Şanlıurfa'da dini inançları istismar eden şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'da Karaköprü jandarma ekipleri, dini inançları istismar ederek dolandırıcılık suçundan 9 yıl 2 ay 18 gün cezası bulunan K.D.'yi yakalayıp tutukladı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 17:52

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Şanlıurfa'da dini inançları istismar eden şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'da zanlının yakalanması

Edinilen bilgiye göre, Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

operasyon ve gözaltı:

Yapılan çalışmada, K.D. isimli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli hakkında, dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık suçundan 9 yıl 2 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu kaydedildi.

mahkeme süreci ve tutuklama:

Gözaltı işlemlerinin ardından karakola götürülen K.D., işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

DİNİ İSTİSMAR EDEN DOLANDIRICI YAKALANDI

DİNİ İSTİSMAR EDEN DOLANDIRICI YAKALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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