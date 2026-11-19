ADÜ COP31'de temsil edildi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı’nın 31. Oturumu (COP31) etkinliklerinde bilimsel çalışmalarıyla yer aldı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) koordinasyonunda oluşturulan Yeşil Bölge YÖK Pavilyonunda üniversitenin projeleri tanıtıldı; 18 Kasım 2026'da düzenlenen etkinliklerde ADÜ 5 stant ve 13 dijital ekran sunumuyla temsil edildi.

koordinasyon ve katılım organizasyonu:

Katılım süreci, Sıfır Atık Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Cantürk Genç ile Toplumsal Katkı ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü Öğr. Gör. Şeyma Nur Arısoy tarafından koordine edildi. Akademisyen ve öğrencilerin katılım planlaması, proje sunumlarının organizasyonu, stant ve dijital ekran programları bu koordinasyon çerçevesinde yürütüldü.

sergilenen projeler ve temalar:

Akademik COP Girişimi: Bilim, Sağlık ve İklim Eylemi İçin Akademiyi Harekete Geçirmek - Prof. Dr. Emine Didem Evci Kiraz; öğrenci: Berkay Dinç.

Vektör Kaynaklı Hastalıklara Yönelik Hastane Tabanlı Hazırlık Programının Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi: Sendromik Sürveyans Sistemi - Arş. Gör. Eda Güven.

Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri Özelinde İklim Değişikliği Konusunda Fen Öğretim Tasarımının Geliştirilmesi ve Etkililiğinin Değerlendirilmesi - Prof. Dr. Hilal Aktamış; öğrenci: Rukiye Uçar Kocakaplan.

Türkiye’nin Temiz Enerji Dönüşümünde Jeotermal Enerji Yatırımları İçin Sürdürülebilir Karar Destek Modeli: Aydın Pilot Uygulaması - Öğr. Gör. Zeliha Semra Kılınç Saraçoğlu; öğrenci: Sudenaz Su.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’nde Aşırı Sıcaklıklarla İlişkili Hastane Başvurularının Değerlendirilmesi ve İklime Duyarlı Hastalık Listesi Geliştirilmesi - Dr. Öğr. Üyesi Güven Turan.

Çevresel Sürdürülemezlik ve Ekolojik Açığın Ölçülmesinde Yeni Bir Yaklaşım: Ters Yük Kapasitesi Faktörü (ILCF) Metriği ve İklim Politikalarına Entegrasyonu - Doç. Dr. Mehmet Metin Dam.

İklim Dirençli Nesiller İçin Yapay Zekâ Destekli STEAM Eğitimi Modeli - Öğr. Gör. Mehmet Serdar Gür; öğrenci: İsmet İlke Öztürk.

Döngüsel Biyoekonomi Yaklaşımıyla İncir Atıklarının Yüksek Katma Değerli Biyokaplamalara Dönüştürülmesi ve Gıda Kayıplarının Azaltılması - Prof. Dr. Hilal Şahin Nadeem; öğrenci: Elif Bahar Taş.

Agro-Endüstriyel Yan Ürünlerden Çoklu Katma Değerli Ürün Üretimi İçin Bilgisayar Algoritma Tabanlı Optimizasyon - Arş. Gör. Özlem Erdoğdu.

Atık İlaçlar İçin Sensörlü Kutu ve Dijital İzleme Sistemi Tasarımı: Nazilli Pilot Uygulaması - Dr. Öğr. Üyesi Gülizar Seda Yılmaz; öğrenci: Sevgi Yıldırım.

Üretimden Tüketime: NDC’ler İçin Yeni Bir Sorumluluk Çerçevesi - Doç. Dr. Sedat Alataş; öğrenci: Hatice Büşra Sepet.

Yeşil Sanayi, Malzeme Verimliliği ve İklim Ekonomisi - Doç. Dr. Sedat Alataş.

Geleceğin Karar Vericileri, Bugünün İklim Bilinci: ADÜ İklim Okuryazarlığı Araştırması - Doç. Dr. Sedat Alataş; öğrenci: Tooba Nadeem Ali.

Türkiye’de Büyükşehir Belediyelerinin Yeşil Bütçeleme Kapasitesi - Arş. Gör. Elyasa Aksoy; öğrenci: Sina Yücel.

Mikro Öğrenme Destekli İklime Dirençli Aileler Programı’nın (MİDA) Ebeveynlerin ve Ergenlerin İklim Okuryazarlığı ve İklimle İlişkili Sağlığı Koruma Davranışlarına Etkisi - Dr. Öğr. Üyesi Zahide İyi Altınışık, Arş. Gör. Tuğba Yapar.

ADAPT-PROOF: Birleşik İklim Risklerinde Tarımsal Uyumun Sebepli Dijital İkiz ile Karşı-Olgusal Ölçümü ve Saha Doğrulaması - Öğr. Gör. Yasin Gayretli; öğrenciler: Aynaz Kaplan ve Zehra Çiçek.

Ortaokul Öğrencileri İçin Eko-Matematik - Doç. Dr. Deniz Özen, Arş. Gör. İrem Coşkun; öğrenci: Açelya Akbulut.

Akademisyenler ve öğrenciler, uluslararası bir platformda ADÜ'yü temsil ederek bilimsel bilginin paylaşılması, akademik iş birliklerinin geliştirilmesi ve iklim değişikliğiyle mücadelede farkındalığın artırılması açısından önemli katkılar sundu. Üniversitenin bilimsel araştırma, sürdürülebilirlik ve toplumsal katkı odaklı çalışmalarıyla çevresel sorunlara çözüm üretmeye ve sürdürülebilir bir geleceğin inşasına katkı sunmaya devam edeceği vurgulandı.

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (ADÜ), BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR KONFERANSI’NIN 31. OTURUMU (COP31) KAPSAMINDA ANTALYA’DA DÜZENLENEN ETKİNLİKLERDE AKADEMİSYENLERİ VE ÖĞRENCİLERİYLE YER ALARAK BİLİMSEL ÇALIŞMALARIYLA KATKI SUNDU.