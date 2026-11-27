beşiktaş'ın evdeki üstünlüğü:
Sezon başından bu yana Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında çıktığı 11 karşılaşmada 10 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Beşiktaş, Dolmabahçe'deki namağlup ünvanını Galatasaray karşısında da sürdürmek istiyor. Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Pazartesi saat 21.00'de oynanacak müsabaka, siyah-beyazlıların iç saha performansının sınanacağı bir randevu olacak.
avrupa kupalarındaki ev sahibi performansı:
Beşiktaş, Avrupa kupalarında evinde oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Evindeki galibiyetler arasında Midtjylland ve Hradec Kralove karşısında alınan 1-0'lık sonuçlar, Kauno Zalgiris'e karşı 3-0 ve Marsilya'ya karşı 4-1'lik zaferler bulunuyor. Siyah-beyazlılar son olarak Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı. Bu maçlarda takım 11 gol atarken kalesinde sadece 3 gol gördü. Ayrıca evinde oynaması gereken ancak güvenlik gerekçesiyle Gürcistan'ın Batum kentinde yapılan Hapoel Beer Sheva mücadelesi de 2-1 sonuçlandı.
ligde iç saha istikrarı:
Süper Lig'de evindeki 6 karşılaşmayı da kazanan Beşiktaş; Eyüpspor'u 1-0, Çorum FK'yı 6-2, Erzurumspor FK'yı 3-0, Kocaelispor'u 2-1, İstanbul Başakşehir'i 2-0 ve Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti. Bu müsabakalarda siyah-beyazlılar rakip fileleri 17 kez havalandırırken sadece 3 gol yedi. Genel olarak, tüm kulvarlarda iç sahada oynanan 11 maçın 7'sinde kale gole kapatıldı ve takım sahadaki sağlam duruşuyla Galatasaray sınavına motive olmuş durumda.
TÜPRAŞ STADYUMU (ARŞİV)
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