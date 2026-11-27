Trump'ın nükleer uyarısı:

ABD Başkanı Donald Trump, Şükran Günü tatilini geçirdiği Florida'nın Palm Beach kentindeki Mar-a-Lago konutundan askerlerle yaptığı telefon görüşmesinde İran'la ilgili uyarılarda bulundu. Trump, Washington'ın Orta Doğu'ya yönelik vizyonu sorulduğunda İran'ın 'Avrupa'ya ulaşma yeteneği' taşıyan füzeleri olduğunu belirtti.

Trump, İran'ın ABD'ye doğrudan ulaşma kabiliyetinin sınırlı olduğunu ancak Avrupa'ya ulaşma yeteneğinin bulunduğunu vurguladı ve bölgede barış sağlanmazsa bunun 'nükleer bir felakete' yol açabileceğini iddia etti. Bu bağlamda Trump, İran'ın İsrail ve diğer bölge ülkelerine nükleer silahlarla saldırması halinde bunun çok ağır sonuçlar doğuracağını ifade etti.

İran iddiaları ve bölgesel denge:

Trump, İranlı liderleri işaret ederek onlarla ilgili değerlendirmesinde 'Onları tanıdım ve açıkçası deliler' ifadesini kullandı ve İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin verilmeyeceğini söyledi. Bölgesel istikrar sağlanmadığı takdirde tehditlerin tırmanabileceğini yineleyen Trump, ABD'nin bölge ülkelerini 'kendi savunmalarını güçlendirinceye kadar' desteklemeye devam etmesi gerektiğini belirtti.

Ayrıca Trump, İran'a uygulanan ablukanın 'denizcilik tarihindeki en başarılı abluka' olduğu iddiasında bulundu ve Washington'ın diplomasiden ziyade gerektiğinde daha doğrudan bir askeri tutumun savaşa anlamlı katkı yapacağını savundu.

Rusya, Çin ve diplomasi değerlendirmesi:

Trump, Rusya ve Çin'in İran'a verdiği desteğin kendisi için önemli olmadığını söyledi. İstihbarat paylaşımının ötesinde 'doğrudan askeri katılım'ın etkili olacağını belirterek, bu tür bir müdahaleyi 'onlara az bilgi vermek değil, ateş etmek' şeklinde ifade etti.

Rusya-Ukrayna savaşına dair görüşlerinde ise Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşın sona ermesini istediğini düşündüğünü söyledi ve iki tarafın da barıştan yana göründüğünü ekledi. Putin'in gelecek aydaki G20 Zirvesi'ne katılma ihtimaline ilişkin, 'gelmek isterse kesinlikle gelebilir' dedi.

Gazetecilerin İran'a yönelik olası bir saldırı sorusuna verdiği yanıtta Trump, 'Eğer bir şey yapacak olsaydık kesinlikle Kazma Dağı'na saldırırdık' ifadelerini kullandı, ancak şu ana dek o bölgede 'gerçek bir faaliyet' görmediklerini belirtti.

Trump ayrıca 'Zafer elimizin altında' diyerek diplomasinin taraflara bir anlaşma yapma şansı vereceğini, bunun birçok hayatı kurtarabileceğini ancak bu fırsattan yararlanılacağından emin olmadığını söyledi.

Konuşmanın genelinde Trump, İran tehdidine dair iddialarını tekrarlarken bölgesel barışın sağlanmasının önemine vurgu yaptı ve ABD'nin bölgedeki müttefikleri güçlenene dek desteğe devam edeceğini ilan etti.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP (ARŞİV)