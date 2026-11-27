İstanbul merkezli soruşturmada tutuklama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemleri tamamlandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen toplam 15 şüpheliden üçü tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Hakimlik kararları:

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, şüphelilerden Muammer Kapucuoğlu, Cansu Taşkın ve Saghar Shojaei hakkında tutuklama kararı verdi. Diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmalarına hükmedildi.

Hakimlik kararına göre İbrahim İzzet Özilhan, Pınar Bent, Mehmet Can Karcı, Özden Cerrahoğlu, Işıl Işık Demir, Burhan Karaca, Erdal Bozkuş, Cem Güler ve Burak Yeter hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Meltem Özkayan Keklik ise konutu terk etmeme şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın seyri ve bir sonraki adımlar:

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer şüphelilerden Seher Grothe Sevdişan savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, İlknur Şahin için gözaltı süresinin uzatıldığı bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı süreci yürütmeye devam ediyor.

Dosyada tutuklanan ve adli kontrol uygulanan şüpheliler hakkında verilen kararlar, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında savcılığın ve mahkemelerin yapacağı ek değerlendirmeler doğrultusunda şekillenecek.

Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 3 tutuklama