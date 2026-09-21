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Afra Saraçoğlu gözaltı sonrası Şişli Hamidiye Etfal'de sağlık kontrolünden geçti

Afra Saraçoğlu, Fransa dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı; jandarmaya teslim edilerek Şişli Hamidiye Etfal'de sağlık kontrolünden geçirildi.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 16:27

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Afra Saraçoğlu gözaltı sonrası Şişli Hamidiye Etfal'de sağlık kontrolünden geçti

Olayın gelişimi:

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması çerçevesinde hakkında gözaltı kararı bulunan Afra Saraçoğlu, Fransa'da olduğunu açıklamasının ardından Türkiye'ye döndü.

Ünlü oyuncu, dönüş yaptığı İstanbul Havalimanında emniyet birimleri tarafından gözaltına alındı. Ardından jandarmaya teslim edilen Saraçoğlu, işlemlerinin devamı için yetkililere devredildi.

Hastanedeki işlem:

Jandarma birimlerince teslim alındıktan sonra Afra Saraçoğlu, sağlık durumu kontrol edilmek üzere Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede yapılan rutin sağlık kontrolünün tamamlandığı bildirildi.

soruşturmanın kapsamı:

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, ünlü isimlere yönelik olarak başlatıldı. Saraçoğlu hakkında verilen gözaltı kararı doğrultusunda emniyet ve jandarma süreçleri işletildi; sağlık kontrolü sonrası soruşturma kapsamında yapılacak işlemler takip edilecek.

Gözaltına alınan Afra Saraçoğlu sağlık kontrolünden geçirildi

Gözaltına alınan Afra Saraçoğlu sağlık kontrolünden geçirildi

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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