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Pencere önünde oyun anı kaza: 2 yaşındaki çocuk 3. kattan ağır yaralandı

İnegöl'de 2 yaşındaki Ali A., 3. kat penceresinden yaklaşık 6 metre düşerek ağır yaralandı; çocuk İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 17:19

GÜNCELLEME: 21 Eylül 2026 - 17:23

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Pencere önünde oyun anı kaza: 2 yaşındaki çocuk 3. kattan ağır yaralandı

Pencere önünde oyun anı kaza: 2 yaşındaki çocuk 3. kattan ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde öğleden sonra yaşanan kazada, 2 yaşındaki Ali A. apartmanın üçüncü katındaki pencereden düşerek ağır şekilde yaralandı.

Olayın gelişimi:

Kaza, saat 15.30 sıralarında Akhisar Mahallesi Miğfer Sokak'taki 3 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre çocuk, pencere önüne tırmandığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Müdahale ve hastaneye sevk:

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı çocuk, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne nakledilerek tedavi altına alındı.

Olayın ardından polis ekipleri bölgedeki güvenlik önlemlerini alıp kaza ile ilgili inceleme başlattı.

YARALI ÇOCUK, AMBULANSLA İNEGÖL DEVLET HASTANESİ&#039;NE KALDIRILDI

YARALI ÇOCUK, AMBULANSLA İNEGÖL DEVLET HASTANESİ'NE KALDIRILDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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