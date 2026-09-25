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Afyonkarahisar'da mahkumların el emeği eserleri toplumla buluştu

Afyonkarahisar'da açılan 'Sanat ve Geri Dönüşüm' sergisi, 'Dijital Adımlarla Özgürlük' projesiyle mahkumların el emeği ve geri dönüşüm ürünlerini tanıttı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 16:28

GÜNCELLEME: 25 Eylül 2026 - 16:36

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EDİTÖR: Emre Koç

Afyonkarahisar'da mahkumların el emeği eserleri toplumla buluştu

afyonkarahisar'da sanat ve geri dönüşüm sergisi ziyaretçileri ağırladı:

Afyonkarahisar'da düzenlenen "Sanat ve Geri Dönüşüm" sergisi, hükümlü ve tutukluların el emeğiyle hazırladıkları eserleri ziyaretçilerle buluşturdu. Sergide resim, ahşap ve geri dönüşüm malzemelerinden üretilmiş çeşitli ürünler yer aldı ve eserler ilgi çekti.

proje sahipleri ve destekçiler:

Sergi, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı himayesinde gerçekleştirildi ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Dijital Adımlarla Özgürlük projesi kapsamında hazırlandı. Proje, mahkumların toplumsal hayata yeniden katılımını güçlendirmeyi amaçlayan bir çalışma olarak tanımlandı.

amaçlar ve yetkililerin değerlendirmesi:

Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş sergiyi ziyaret ederek eserleri inceledi ve proje kapsamında yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Projenin öncelikli hedefleri arasında mahkumların dijital okuryazarlık becerilerinin geliştirilmesi, sosyal hayata uyumlarının desteklenmesi ve tahliye sonrasında topluma daha güçlü şekilde kazandırılmaları bulunuyor.

Etkinlik, mahkumların üretkenliklerini artırmayı ve rehabilitasyon sürecine katkı sunmayı amaçlayan uygulamaların somut bir örneği olarak değerlendirildi. Sergi aracılığıyla katılımcıların hem el becerilerini göstermesi hem de toplumla yeniden bağ kurma sürecinin desteklenmesi hedeflendi.

AFYONKARAHİSAR&#039;DA HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN TOPLUMSAL HAYATA YENİDEN VE DAHA GÜÇLÜ ŞEKİLDE...

AFYONKARAHİSAR'DA HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN TOPLUMSAL HAYATA YENİDEN VE DAHA GÜÇLÜ ŞEKİLDE KATILIMLARINI DESTEKLEMEK AMACIYLA HAZIRLANAN "SANAT VE GERİ DÖNÜŞÜM" SERGİSİ ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLADI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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