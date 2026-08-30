Afyonkarahisar'da zafer bayramı kutlamaları: çelenk sunumu ve valilikte tebrikler

Afyonkarahisar'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

30 Ağustos Zafer Bayramı, Afyonkarahisar'da resmi törenlerle anıldı. Gün boyu süren etkinlikler çerçevesinde ilk işlemler devlet protokolünün katılımıyla gerçekleşti.

Çelenk sunumu ve resmi törensel uygulamalar:

Törenler, Atatürk büstü önünde gerçekleştirilen çelenk sunumuyla başladı. Toplanan katılımcılar eşliğinde saygı duruşu yapıldı, ardından İstiklal Marşı okundu ve tören kapsamında saygı atışı yapıldı.

Valilikte kabul ve tebrikler:

Programın devamında Vali Dr. Naci Aktaş, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Numan Kıral ile Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal valilik makamında gelen bayram tebriklerini kabul etti. Kabul töreni, resmi ziyaret ve selamlaşmalarla tamamlandı.

Afyonkarahisar'daki kutlamalar, ulusal birlik ve bağımsızlık bilincinin vurgulandığı kısa ve düzenli bir programla sona erdi.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI YURT GENELİNDE OLDUĞU GİBİ AFYONKARAHİSAR'DA DA GERÇEKLEŞTİRİLEN BİR DİZİ ETKİNLİKLE KUTLANDI.