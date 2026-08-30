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Sivas'ta zafer coşkusu: güvenlik güçlerinden görkemli tören geçişi

Sivas'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı törenle kutlandı; Vali Yılmaz Şimşek ve Tuğgeneral Mehmet Coşar askeri araçla halkı selamladı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 12:37

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Sivas'ta zafer coşkusu: güvenlik güçlerinden görkemli tören geçişi

Sivas'ta törenin akışı:

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü Sivas'ta Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle kutlandı. Programa Vali Yılmaz Şimşek, Garnizon ve 5'nci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Coşar ve Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun ile diğer protokol üyeleri katıldı ve çelenk sunumu gerçekleştirildi.

Resmî tören ve konuşmalar:

Törende Vali Yılmaz Şimşek günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı. Sivas Valiliği'ndeki tebrik programının ardından düzenlenen resmi bölüm; saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu ve ardından halk oyunları gösterisi eşliğinde program devam etti.

Güvenlik güçlerinin geçişi:

Törenin dikkat çeken bölümünü Garnizon Komutanlığı, Tugay Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü personeli ile araçlarının gerçekleştirdiği tören geçişi oluşturdu. İzleyenlerin ilgiyle izlediği geçişte, protokol üyeleri askeri araçla halkı selamladı ve kısa süreli selamlaşmalar yapıldı.

Program boyunca hem protokolün katılımı hem de halkın ilgisi öne çıktı; tören geçişi izleyicilerden tam not aldı ve kutlamalar, şehir genelinde coşku içinde sürdü.

SİVAS’TA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI&#039;NIN 104&#039;ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARINDA GÜVENLİK GÜÇLERİ TÖREN...

SİVAS’TA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NIN 104'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARINDA GÜVENLİK GÜÇLERİ TÖREN GEÇİŞİ YAPTI. İZLEYENLERİ GURURLANDIRAN GEÇİŞ, İZLEYENLERDEN TAM NOT ALDI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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