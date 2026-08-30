Ağrı'da 4 bin 200 metrede Demirci'nin gurur günü

Ağrı Dağı tırmanışında Demirci'nin temsili

Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun Zafer Bayramı etkinliğinde, Manisa'nın Demirci ilçesini temsil eden Demirci Belediyespor Dağcılık Kulübü antrenörü Atıf Eroğlu 4 bin 200 metrede Türk bayrağı ile Demirci Akıncıları flamasını açtı. Etkinlik, 30 Ağustos Zafer Bayramı anısına düzenlendi.

rota ve katılım:

Toplam 28 dağcı, Türkiye'nin farklı illerinden 27 Ağustos sabahı Doğubayazıt ilçesindeki Çevirme köyü mevkiinden hareket ederek tırmanışa başladı. Üç gün süren kamp ve tırmanış boyunca ekipler, Ağrı Dağı'nın 5 bin 137 metre yüksekliğinin ana kamp noktası olarak bilinen 4 bin 200 metre rakıma ulaştı.

kar yağışı ve güvenlik kararı:

Ana kampta aniden bastıran şiddetli kar ve tipi, tırmanışın sürdürülmesini imkânsız hale getirdi. Güvenlik tedbirleri doğrultusunda federasyon ve ekip liderleri, zirve tırmanışını 4 bin 200 metrede sonlandırma kararı aldı. Sporcular ana kampta 30 Ağustos kutlamasını gerçekleştirdi, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudular.

Yüksek irtifada dalgalandırılan şanlı Türk bayrağı ve kulüp flamaları, hem moral kaynağı hem de sembolik bir anma olarak öne çıktı. Organizasyon, sportif hedeflerin yanı sıra yerel tarih ve hafızaya gönderme yapan bir etkinlik niteliği taşıdı.

Demirci'nin tarihine gönderme:

Tırmanışın ardından açıklama yapan Atıf Eroğlu, etkinliği hem Zafer Bayramı hem de Demirci'nin kurtuluş günü anısına düzenlediklerini belirtti ve şunları söyledi: "30 Ağustos Zafer Bayramı ve memleketim Demirci'nin kurtuluş günü vesilesiyle Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun bu anlamlı tırmanışına katıldım. Manisa'mızı ve Demirci'mizi Ağrı Dağı'nda temsil etmek benim için büyük bir onurdu. 4 bin 200 metre rakımdan sonra bastıran kar ve yoğun tipi nedeniyle tırmanışımızı emniyet gerekçesiyle bu noktada tamamladık. Bayram coşkumuzu 4 bin 200 metre rakımdaki ana kampta yaşadık. Şanlı al bayrağımızla birlikte Demirci Akıncıları flamamızı burada açtık. Milli Mücadele döneminde Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı önderliğinde dağlarda destan yazan kahraman Demirci Akıncıları'nın torunları olarak bu ruhu Ağrı Dağı'nın zirve yoluna taşımaktan gurur duyuyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kaymakam İbrahim Ethem Bey'i, yiğit Akıncılarımızı ve tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

Federasyonun düzenlediği bu tür etkinlikler, güvenlik önlemleriyle birlikte sportif performansı, toplumsal hafızayı ve yerel kimliği yüksek irtifada bir araya getiriyor. Katılımcı sayısı, rota ve alınan güvenlik kararları etkinliğin planlı ve disiplinli yürütüldüğünü gösterdi.

TÜRKİYE DAĞCILIK FEDERASYONU (TDF) TARAFINDAN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI DOLAYISIYLA DÜZENLENEN AĞRI DAĞI ZİRVE TIRMANIŞINDA, MANİSA'NIN DEMİRCİ İLÇESİNİ TEMSİL EDEN DEMİRCİ BELEDİYESPOR DAĞCILIK KULÜBÜ ANTRENÖRÜ ATIF EROĞLU, 4 BİN 200 METRE RAKIMDA TÜRK BAYRAĞI İLE DEMİRCİ AKINCILARI FLAMASINI AÇTI.