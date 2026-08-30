Artvin'de Sahara Geçidi doluyla beyaza büründü, tırlar yolda kaldı

Sahara Geçidi'nde dolu yaşamı etkiledi:

Artvin'de etkili olan sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini doluya bıraktı. 2 bin 600 rakımlı Sahara Geçidi, kısa sürede beyaz bir örtüyle kaplandı; yol ve çevresindeki yeşil alanlar kış görünümünü andırdı.

Yol ve trafik durumu:

Dolu sonucu yol yüzeyi kayganlaşırken sürücüler zor anlar yaşadı. Geçitte bazı tırlar yolda kaldı ve bu durum nedeniyle Şavşat-Ardahan kara yolunda ulaşım zaman zaman aksadı. Yolda kalan araçlar trafik akışını etkiledi, ilerlemeler yer yer güçleşti.

Vatandaşların görüntüleri:

Ağustos ayının son günlerinde kaydedilen karelerde, dolunun kısa sürede beyaz örtü oluşturduğu ve sürücülerin tedbir aldıkları görüldü. Bölge sakinlerinin cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler, mevsim normallerinin dışında bir tabloyu gösterdi.

ARTVİN’DE SAĞANAK YAĞIŞ YÜKSEK KESİMLERDE YERİNİ DOLUYA BIRAKIRKEN, BEYAZA BÜRÜNEN SAHARA GEÇİDİ’NDE BAZI TIRLARIN YOLDA KALMASI SONUCU TRAFİKTE AKSAMALAR YAŞANDI.