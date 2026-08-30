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İtfaiye müdahale etti: Eski Sanayi Sitesi'ndeki kapalı cila boya atölyesinde yangın

Tekirdağ Süleymanpaşa'daki Eski Sanayi Sitesi'nde kapalı bulunan cila boya atölyesinde çıkan duman ihbarı üzerine itfaiye ekipleri kapıyı kırarak müdahale etti.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 18:49

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İtfaiye müdahale etti: Eski Sanayi Sitesi'ndeki kapalı cila boya atölyesinde yangın

Eski Sanayi Sitesi'nde atölye yangını

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki Eski Sanayi Sitesinde, kapalı durumdaki bir cila boya atölyesinde dumanlar yükseldi.

Dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kapıyı kırarak atölyeye girip içeride başlayan yangına müdahale etti.

itfaiyenin müdahalesi:

İtfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı ve yangına müdahale etti.

inceleme başlatıldı:

Yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi; olayla ilgili çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

TEKİRDAĞ’IN SÜLEYMANPAŞA İLÇESİNDE BULUNAN ESKİ SANAYİ SİTESİ’NDEKİ KAPALI DURUMDAKİ CİLA BOYA...

TEKİRDAĞ’IN SÜLEYMANPAŞA İLÇESİNDE BULUNAN ESKİ SANAYİ SİTESİ’NDEKİ KAPALI DURUMDAKİ CİLA BOYA DÜKKANINDA YANGIN ÇIKTI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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