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Ahlat'ta öğrencilere sinema tırı ile animasyon günü

Bitlis'in Ahlat ilçesinde TRT Sinema Tırı, Selçuklu Meydan Mezarlığı önünde konuşlanarak öğrencilere sevilen animasyonları izletip etkinlik sundu.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 14:50

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Ahlat'ta öğrencilere sinema tırı ile animasyon günü

TRT sinema tırı Ahlatlı çocuklarla buluştu

Bitlis'in Ahlat ilçesinde öğrenciler, TRT'nin gezici sinema projesiyle beyaz perde heyecanı yaşadı. Sinema tırı, Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı girişine konuşlandırıldı ve Ahlatlı çocuklara TRT'nin sevilen animasyon yapımları gösterildi.

Etkinlik programı:

Etkinliğe katılan öğrenciler ilk olarak öğretmenleri eşliğinde Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı gezdi. Gezinin ardından sinema tırında düzenlenen gösterimde çocuklar animasyon filmlerini izleyerek keyifli anlar yaşadı.

Yetkililerden destek ve teşekkür:

Sinema tırını ziyaret eden Ahlat Kaymakamı Özgür Kaya ile Belediye Başkanı Yavuz Gülmez çocuklarla birlikte film izledi. Kaymakam Kaya, etkinliği düzenleyen TRT ekibine ve emeği geçenlere teşekkür etti. Ahlat Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü etkinlik kapsamında çocuklara çeşitli ikramlıklar dağıttı. Ayrıca Ahlat İlçe Emniyet Müdürü Salih Elekcioğlu, Ahlat İlçe Jandarma Komutanı Lütfü Akınlı ve Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Rafet Akgün etkinlikte yer aldı.

Ahlatlı çocuklar TRT sinema tırıyla sinema heyecanı yaşadı

Ahlatlı çocuklar TRT sinema tırıyla sinema heyecanı yaşadı

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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