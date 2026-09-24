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Sahada koordinasyon önceliği: Erzurum vakıfları performans raporunu sundu

Vali Aydın Baruş başkanlığında Erzurum'da yapılan toplantıda 2025 II. Dönem ile 2026 I. dönemin vakıf performansları ve yardımlar değerlendirildi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 15:32

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Sahada koordinasyon önceliği: Erzurum vakıfları performans raporunu sundu

toplantının gündemi:

Erzurum Valiliği toplantı salonunda Vali Aydın Baruş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 2025 yılı II. Dönem ile 2026 yılı I. Dönemine ait vakıf çalışmaları ve performans kriterleri ele alındı. Koordinasyon toplantısına; Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay, 20 ilçe kaymakamı, İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Haluk İlhan ile ilçe SYDV müdürleri katıldı.

vakıf performansları ve yürütülen çalışmalar:

Toplantıda, il genelinde yürütülen nakdi ve ayni yardım programları, yürürlükteki projeler ve başvuru süreçlerinin hızlandırılmasına yönelik atılan adımlar detaylı şekilde değerlendirildi. İlçe vakıflarının dönemlik performansları tek tek incelenirken, ihtiyaç sahiplerine doğru kaynak aktarımı ve etkin hizmet sunumu için verilecek kararlara vurgu yapıldı.

Katılımcılar, başvuru süreçlerindeki bürokratik engellerin azaltılması, saha ihtiyaç analizlerinin sıklaştırılması ve veri paylaşımıyla yardım dağıtımının hızlandırılması konularında görüş bildirdi. Değerlendirmeler sırasında, yardım modellerinin hem nicelik hem de nitelik yönünden takip edilmesinin önemine dikkat çekildi.

valinin vurguladıkları ve toplantının sonucu:

Vali Aydın Baruş, toplantıda vakıfların sahadaki rolüne işaret ederek, "sosyal devlet ilkesinin sahadaki en önemli uygulayıcıları olan vakıflar vatandaşların derdine derman olmak için kesintisiz bir özveriyle çalışmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı. Baruş, koordinasyonun güçlendirilmesinin yardımların daha hızlı ve etkin ulaşmasında belirleyici olacağını belirtti.

Toplantı, ilçe vakıf müdürlerinin görüş ve önerilerinin dinlenmesinin ardından sona erdi. Alınan değerlendirme ve önerilerin önümüzdeki dönem planlamalarına yansıtılması, sahadaki hizmet akışının düzenlenmesi ve izleme-maliyet analizlerinin sıklaştırılması kararlarıyla toplantı tamamlandı.

ERZURUM’DA VALİ AYDIN BARUŞ BAŞKANLIĞINDA, SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARI (SYDV)...

ERZURUM’DA VALİ AYDIN BARUŞ BAŞKANLIĞINDA, SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARI (SYDV) PERFORMANS DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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