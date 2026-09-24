Gevaş’te taşlar yeniden hayat buluyor: Selçuklu mezarlığı ve Halime Hatun Kümbeti onarılıyor

Gevaş’te sürdürülen çalışmalar hız kesmiyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen Geleceğe Miras Projesi kapsamında Van’ın Gevaş ilçesindeki Halime Hatun Kümbeti ile tarihi Selçuklu mezarlığı alanında kazı, restorasyon ve çevre düzenleme çalışmaları aralıksız şekilde devam ediyor.

restorasyon ve alan düzenlemesi:

Yaklaşık 50 dönümlük arazide yürütülen çalışmalarda, mezar taşları üzerindeki eşsiz yazılar ve geleneksel motifler titizlikle korunuyor. Mezar taşlarının temizliği ve restorasyonu planlı biçimde gerçekleştiriliyor; aynı zamanda ziyaretçilerin güvenli ve rahat dolaşabilmesi için yürüyüş yolları düzenleniyor. Alana ilişkin aydınlatma çalışmaları ile birlikte, bölgenin tarihine ışık tutacak bir müze alanının oluşturulması da projede öne çıkan unsurlar arasında yer alıyor.

saha incelemeleri ve kamu bilgilendirmesi:

Çalışmaların hızla ilerlediği bölgede yürütülen işlemler, tarihi mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılmasını amaçlıyor. Van Valiliği tarafından yapılan sosyal medya açıklamasında, çalışmaların yerinde takip edildiği bildirildi ve Vali Ozan Balcı’nın alanı ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldığı belirtildi. Projenin tamamlanmasıyla birlikte hem koruma hem de ziyaretçi deneyimi açısından önemli kazanımlar hedefleniyor.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN “GELECEĞE MİRAS PROJESİ” KAPSAMINDA VAN’IN GEVAŞ İLÇESİNDE BULUNAN HALİME HATUN KÜMBETİ VE TARİHİ SELÇUKLU MEZARLIĞI’NDA KAZI, RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRÜYOR.