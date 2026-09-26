Aile anılarına yatırım: Rami Kütüphanesi'nde ekransız zaman çağrısı

Rami Kütüphanesi'nde aile festivali açıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 'Aile ve Nüfus On Yılı' hedefleri kapsamında düzenlenen Aile Festivali, Eyüpsultan'daki Tarihi Rami Kütüphanesi'nde açıldı. Dokuz gün sürecek festivalin açılışına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ile çok sayıda davetli katıldı.

Bakan Göktaş: ekransız zamanlara ihtiyaç var:

Açılış konuşmasında Bakan Göktaş, dijitalleşmenin ve ekran başında geçirilen zamanın arttığı günümüzde aile ve çocuklar arasındaki yüz yüze anı biriktirmenin önemine vurgu yaptı. Rami Kütüphanesi'nin bahçesini, farklı yaş gruplarının birlikte vakit geçirebileceği bir ortam olarak tanımlayan Göktaş, küçük anıların ömür boyu hatırlanacağını belirterek ailelere ve kurumlara ekransız zamanlar oluşturma çağrısı yaptı. Göktaş, devletin ailenin korunması ve güçlendirilmesi için birçok çalışma yürüttüğünü ancak sosyal yaşamda sosyalleşme ve muhabbetin eksildiğini ifade etti.

Konuşmasında bakan, Türkiye genelindeki hanelerin yüzde 58'inde 18 yaş altı çocuk olmadığını belirterek çocuk seslerinin yükseldiği, oyun ve anıların paylaşıldığı mekânların önemini hatırlattı. Festivalde ailelerin birlikte söyleşi dinleyip, şarkı söyleyip, resim çizerek ve oyun oynayarak anılar biriktireceğini söyledi.

Bilal Erdoğan: demografik çöküş ve zihniyet dönüşümü:

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan ise demografik tabloya dikkat çekti. Erdoğan, 'bir demografik çöküşü yaşıyoruz' diyerek bunun aile bağlarının zayıflamasıyla bağlantılı olduğunu, ailenin güçlendirilmesi için geniş kapsamlı bir zihniyet dönüşümüne ihtiyaç bulunduğunu söyledi. Gençler üzerinde yapılan araştırmalara göre gençlerin hâlâ aileye değer verdiğini; bunun bir şans olduğunu vurguladı.

Bilal Erdoğan, kapitalizmin bireyciliği ve sosyal ilişkiler üzerindeki etkilerine işaret ederek ekonomik politikalar kadar kültürel ve toplumsal dönüşümlerin de ele alınması gerektiğini belirtti. Doğurganlık oranının 1,42'ye düştüğünü ifade eden Erdoğan, aile dostu politikalar, işveren uygulamaları ve sivil toplum çabalarıyla bu oranların yeniden yükseltilebileceğini söyledi. Konuşmasında Bilim Yayma Vakfı örneğini vererek doktora burslarında evli olanlara ve çocuk sahibi olanlara sağlanan ilave destekleri anlattı; doktora bursu miktarı ve aileye verilen ilavelerle ilgili uygulamaların aile dostu düzenlemelere örnek olabileceğini belirtti.

Açılışın ardından Necmettin Bilal Erdoğan ile Bakan Mahinur Özdemir Göktaş festival alanını gezerek etkinlikleri yerinde inceledi. Festival, farklı yaş gruplarına yönelik programlarla ailelerin bir araya gelmesine, anı biriktirmesine ve ekransız zamanlar yaratmasına olanak verecek şekilde tasarlandı.

FESTİVALE AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ, İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL, AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI İSTANBUL MİLLETVEKİLİ MUSTAFA DEMİR, TÜRKİYE GÖNÜLLÜ TEŞEKKÜLLER VAKFI BAŞKANI NECMETTİN BİLAL ERDOĞAN, AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI ABDULLAH ÖZDEMİR, AK PARTİ İSTANBUL KADIN KOLLARI BAŞKANI SALİHA DEMİRER VE DİĞER DAVETLİLER KATILDI.