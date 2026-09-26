hürmetçi'nin doğal mirası ve mahalle gündemi yerinde ele alındı

Başkan Büyükkılıç kent dinamikleriyle Hürmetçi'de buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandanun da katılımıyla Hürmetçi'yi ziyaret etti. Ziyarette Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Fazilet Kahraman ve il başkan yardımcıları da yer aldı.

Hürmetçi'nin doğal değerleri ve koruma çalışmaları:

Hürmetçi'nin Kayseri açısından taşıdığı doğal ve kültürel öneme dikkat çeken Büyükkılıç, bölgenin yenilenen yüzünü ve yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Görüşmede, Hürmetçi'nin özgün atmosferinin korunarak gelecek nesillere aktarılmasının ve bölgenin turizm potansiyelinin değerlendirilmesinin öncelikli hedefler arasında olduğu vurgulandı.

Heyet, bölgedeki mevcut düzenlemeler ile yürütülen projeleri değerlendirirken, doğal dengenin korunması ve alanın sürdürülebilir kullanımına yönelik tedbirlerin önemini bir kez daha dile getirdi. Büyükkılıç, Kayseri'nin sahip olduğu değerleri koruyup geliştirerek şehrin geleceğine kazandırmaya devam edeceklerini belirtti.

Muhtarlarla mahalle ihtiyaçları ve yerel hizmet anlayışı:

Program kapsamında Başkan Büyükkılıç, TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ve İl Başkanı Hüseyin Okandan ile birlikte Kayseri Muhtarlar Derneği'ni ziyaret etti. Muhtarlarla yapılan görüşmede mahallelerin öncelikli ihtiyaçları, altyapı talepleri ve vatandaşlardan gelen öneriler ele alındı.

Büyükkılıç, muhtarların mahallelerin gündeminin tespitinde kritik bir rol üstlendiğini; yerel yönetim ile vatandaş arasındaki iletişimin güçlü tutulmasının hizmet kalitesini artırdığını ifade etti. Kayseri'nin her mahallesine hizmet götürme anlayışıyla muhtarlarla sürekli istişare halinde çalışacaklarını taahhüt etti.

Ziyaretler, kentin doğal varlıklarının korunması ve yerel yönetim ile toplum temsilcileri arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ekseninde sürdürülen adımların somut bir örneği olarak kayda geçti.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ; TBMM MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI VE AK PARTİ KAYSERİ MİLLETVEKİLİ HULUSİ AKAR, AK PARTİ KAYSERİ İL BAŞKANI HÜSEYİN OKANDAN İLE BİRLİKTE HÜRMETÇİ’DEN SANAYİ SEKTÖRÜNE, MUHTARLARDAN MAHALLELERİN İHTİYAÇLARINA UZANAN TEMASLARI KAPSAMINDA KENTİN FARKLI KESİMLERİYLE BİR ARAYA GELDİ.