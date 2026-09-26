Miniklere itfaiyeciliği sevdiren parkur

etkinlikte neler yapıldı:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 25 Eylül-1 Ekim Yangından Korunma ve İtfaiye Haftası kapsamında Kumsmall AVM'de miniklere yönelik bir dizi eğitim ve etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlik, Kayseri İtfaiyesi’nin 100. yılı anısına düzenlendi ve çocuklara hem itfaiyecilik mesleğini tanıtmayı hem de yangın ve korunma bilincini erken yaşta kazandırmayı amaçladı.

minik itfaiyeci parkuru ve uygulamalı eğitimler:

Kurulan "Minik İtfaiyeci Parkuru" çocukların yoğun ilgisini çekti. Parkurda çocuklar, itfaiyecilerin görevlerini uygulamalı ve eğlenceli şekilde deneyimledi; hortum tutma, ekipman tanıma ve basit müdahale adımlarını yaşıtlarına uygun biçimde öğrendi. Etkinlik boyunca çocuklar itfaiye ekipleriyle birlikte yarıştı ve uygulamalı alıştırmalar yaptı.

boyama atölyesi ve sertifikalandırma:

İtfaiyecilik temalı boyama etkinliğinde çocuklara itfaiyecilerin kullandığı ekipman ve görevlerine ilişkin görseller üzerinden bilgilendirme yapıldı. Program sonunda katılımcılara "Kurtaran Can" sertifikaları takdim edildi; bu sayede çocuklar hem eğlendi hem de öğrendiklerine dair somut bir hatıra edindi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim ve Halkla İlişkiler Birim Personeli Kürşat Maraşlı, etkinlikte yaptığı açıklamada çocuklara yönelik farkındalık çalışmalarına önem verdiklerini belirtti. Maraşlı, organizasyonu ve destekleri için Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ederek tüm itfaiye teşkilatının İtfaiyecilik Haftası’nı kutladı.

İtfaiye teşkilatı, yangınlara müdahale görevlerinin yanı sıra yangın öncesi alınması gereken tedbirler konusunda toplum bilincini artırmak için düzenli çalışmalar yürütüyor. Bu etkinlikte hedeflenenler arasında, çocukların erken yaşta afet ve yangın farkındalığı kazanması ve acil durumlarda doğru davranış biçimlerini öğrenmesi yer aldı.

Kayseri İtfaiyesi’nin 100. yılına özel hazırlanan program, minik katılımcıların neşeli görüntüleriyle renklendi ve çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı. Etkinlik, ailelerin ve ziyaretçilerin de ilgisini çekti ve halkla ilişkiler ayağında güçlü bir iletişim fırsatı sundu.

Yetkililer, benzer farkındalık ve eğitim çalışmalarının ilerleyen dönemlerde de devam edeceğini belirterek, toplumun tüm kesimlerinde güvenli yaşam bilincinin yaygınlaştırılmasının önemine vurgu yaptı.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI EKİPLERİ; İTFAİYECİLİK HAFTASI KAPSAMINDA ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE ÇOCUKLARA YANGINDAN KORUNMA VE GÜVENLİ YAŞAM KONUSUNDA EĞLENCELİ EĞİTİMLER VERDİ.