Dolar 48,9163 -0,07%
Euro 55,7431 +0,13%
Bist 12.899,35 +0,09%
Altın Gram 6.795,93 +0,54%
EUR/USD 1,1401 +0,18%
Brent Petrol 97,44 -2,77%
--°

Aileye yatırım: gençlerin yuva kurmasını destekleyen kapsamlı proje

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi' ile gençlerin evlilik sürecindeki ekonomik ve sosyal yüklerini azaltmayı hedeflediklerini açıkladı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 20:02

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Elif Demir

Aileye yatırım: gençlerin yuva kurmasını destekleyen kapsamlı proje

Aileye yatırım: gençlerin yuva kurmasını destekleyen kapsamlı proje

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara Gölbaşı Hakimevi'nde düzenlenen programda 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi' kapsamında genç çiftlerle bir araya geldi. Bakan Göktaş, gençlerin evlilik ve aile hayatına hazırlanırken ekonomik ve sosyal desteklerin önemine dikkat çekti.

projenin kapsamı ve hedefleri:

Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'nun 2024'te meclisin desteğiyle oluşturulduğunu, projenin ilk olarak deprem bölgesinde pilot uygulama olarak başladığını söyledi. Bu pilot uygulama deprem bölgesinin 5 ilinde yürütüldükten sonra, doğurganlık oranı en düşük 3 ilde daha sürdürüldü ve 2025'te proje tüm Türkiye'ye yaygınlaştırıldı. Göktaş, halihazırda tüm Türkiye'de 222 bin gencin Aile ve Gençlik Fonu destekleriyle evleniyor olmasının kendilerini memnun ettiğini belirtti.

Bakan, projeyle evlenmeyi düşünen gençlerin evlilik sürecinde karşılaşabilecekleri ekonomik ve sosyal yüklerin azaltılmasının amaçlandığını vurguladı ve yuva kurmayı düşünen tüm gençleri katılmaya davet etti. Ayrıca gençlerin evlilik yaşını uzatmamaları konusunda uyarıda bulundu.

evlilik sonrası destek ve çocuk yardımları:

Göktaş, yalnızca evlilik öncesi destek değil, evlilik sonrası da çiftlerin yanında olmaya devam ettiklerini söyledi: 'Evlendikten sonra da sizleri yalnız bırakmıyoruz, ziyaret ediyoruz ve bir araya geliyoruz.' Bakan, özellikle ilk 5 yılda boşanma oranlarının arttığına dikkat çekerek bu dönemde rehberlik ve eğitim programlarıyla çiftlere destek verileceğini açıkladı.

Ayrıca Aile Yılı kapsamında güncellenen doğum destek sistemine ilişkin bilgiler paylaşıldı. Bakan Göktaş, ilk çocuğa 5 bin lira, ikinci çocuğa aylık 1.500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise çocuk 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 5 bin lira destek sağlandığını belirtti. Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan gençlere 2 yıl geri ödemesiz ve 0 faizli kredi verildiğini, bu süre içinde çocuk sahibi olan çiftlerin kredisinin 12 ay ertelendiğini de ekledi.

Bakan Göktaş, 'Bizim medeniyetimizin en güçlü yanı sofralarımız ve ailelerimizdir' sözleriyle aile vurgusunu sürdürdü ve nüfusun hızla yaşlandığına dikkat çekti. Göktaş, hanelerin yüzde 58

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

kıbrıs müzakerelerinde yeni engel iddiası: bm'ye yazılı başvuru yapıldı
images

Başkan Çavuşoğlu'dan itfaiye haftası mesajı: fedakarlık vurgusu
images

Erdoğan’dan Türkçe için birlik ve gelişme mesajı
images

Erhürman New York'ta Guterres ile kibris gündemini görüştü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ali Tarakcı'nın bakan istifa iddiası tutuklama getirdi

EBYÜ rektörü Kuyrukluyıldız kentte öğrencilerle buluştu

kıbrıs müzakerelerinde yeni engel iddiası: bm'ye yazılı başvuru yapıldı

Elazığspor'un Kocaeli desteği: bin 200 bilet maç öncesi tükendi

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı