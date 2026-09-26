Aileye yatırım: gençlerin yuva kurmasını destekleyen kapsamlı proje

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara Gölbaşı Hakimevi'nde düzenlenen programda 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi' kapsamında genç çiftlerle bir araya geldi. Bakan Göktaş, gençlerin evlilik ve aile hayatına hazırlanırken ekonomik ve sosyal desteklerin önemine dikkat çekti.

projenin kapsamı ve hedefleri:

Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'nun 2024'te meclisin desteğiyle oluşturulduğunu, projenin ilk olarak deprem bölgesinde pilot uygulama olarak başladığını söyledi. Bu pilot uygulama deprem bölgesinin 5 ilinde yürütüldükten sonra, doğurganlık oranı en düşük 3 ilde daha sürdürüldü ve 2025'te proje tüm Türkiye'ye yaygınlaştırıldı. Göktaş, halihazırda tüm Türkiye'de 222 bin gencin Aile ve Gençlik Fonu destekleriyle evleniyor olmasının kendilerini memnun ettiğini belirtti.

Bakan, projeyle evlenmeyi düşünen gençlerin evlilik sürecinde karşılaşabilecekleri ekonomik ve sosyal yüklerin azaltılmasının amaçlandığını vurguladı ve yuva kurmayı düşünen tüm gençleri katılmaya davet etti. Ayrıca gençlerin evlilik yaşını uzatmamaları konusunda uyarıda bulundu.

evlilik sonrası destek ve çocuk yardımları:

Göktaş, yalnızca evlilik öncesi destek değil, evlilik sonrası da çiftlerin yanında olmaya devam ettiklerini söyledi: 'Evlendikten sonra da sizleri yalnız bırakmıyoruz, ziyaret ediyoruz ve bir araya geliyoruz.' Bakan, özellikle ilk 5 yılda boşanma oranlarının arttığına dikkat çekerek bu dönemde rehberlik ve eğitim programlarıyla çiftlere destek verileceğini açıkladı.

Ayrıca Aile Yılı kapsamında güncellenen doğum destek sistemine ilişkin bilgiler paylaşıldı. Bakan Göktaş, ilk çocuğa 5 bin lira, ikinci çocuğa aylık 1.500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise çocuk 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 5 bin lira destek sağlandığını belirtti. Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan gençlere 2 yıl geri ödemesiz ve 0 faizli kredi verildiğini, bu süre içinde çocuk sahibi olan çiftlerin kredisinin 12 ay ertelendiğini de ekledi.

Bakan Göktaş, 'Bizim medeniyetimizin en güçlü yanı sofralarımız ve ailelerimizdir' sözleriyle aile vurgusunu sürdürdü ve nüfusun hızla yaşlandığına dikkat çekti. Göktaş, hanelerin yüzde 58