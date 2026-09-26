CHP abant kampında ikinci gün değerlendirmeleri tamamlandı

CHP Abant kampında ikinci gün tamamlandı

CHP TBMM Grubu'nun Bolu Abant'ta düzenlediği yeni yasama yılı değerlendirme kampının ikinci günü, Kemal Kılıçdaroğlunun katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantı, Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasının ardından basına kapalı şekilde devam etti.

Gündem ve sunumlar:

Gün boyu süren oturumlarda grup başkanı ve grup başkanvekillerinin değerlendirmeleri paylaşıldı; grup yönetim kurulu kararları milletvekillerinin görüşüne sunuldu. Ayrıca CHP grubunun bilişim altyapısına ilişkin bilgilendirme sunumu yapıldı ve siyasi ahlak kanun teklifi üzerine görüş ve öneriler değerlendirildi.

Ekonomi, yerel yönetimler ve kapanış:

Toplantıda mali piyasalardaki sorunlar ve çözüm önerileri, yerel yönetimler sunumu ve milletvekillerinin görüşleri ele alındı. Değişen dünyada Türkiye ve CHP'nin çözüm önerileri yönünde değerlendirmeler yapıldı.

İkinci gün, Kemal Kılıçdaroğlu ile milletvekilleri, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri ile milletvekili eşlerinin yer aldığı 'birlik ve beraberlik' fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ’NİN (CHP) BOLU ABANT’TAKİ YENİ YASAMA YILI İÇİN DÜZENLEDİĞİ MİLLETVEKİLİ KAMPININ 2. GÜNÜ TAMAMLANDI.