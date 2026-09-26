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Bor'da mısır yüklü tırla çarpışan hafif ticari araçta iki kişi hayatını kaybetti

Niğde'nin Bor ilçesinde mısır yüklü tır ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, tır sürücüsü yaralandı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 21:31

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bor'da mısır yüklü tırla çarpışan hafif ticari araçta iki kişi hayatını kaybetti

Kaza detayı:

Niğde'nin Bor ilçesinde, Bor-Zengen karayolunda mısır yüklü bir tır ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kaza, yolun kullanımını etkiledi ve olay yerine hemen çok sayıda acil müdahale ekibi sevk edildi.

Kazada tır sürücüsü M.U. (60) yönetimindeki 06 EV 8433 plakalı mısır yüklü tır ile hafif ticari aracı kullanan K.K. (53) idaresindeki 51 BK 393 plakalı araç çarpıştı. Hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan U.K. (42) ile sürücü K.K. olay yerinde yapılan ilk kontrollerde hayatını kaybetti.

Ekiplerin müdahalesi ve inceleme:

Kaza ihbarının ardından bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri ulaştı. Ekipler önce yol güvenliğini sağladı, daha sonra sağlık personeli kazazedelere müdahale etti. Ağır yaralanan tır sürücüsü M.U., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza yerinde yapılan çalışmaların ardından her iki araç yoldan kaldırıldı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma yetkililerce sürdürülüyor; kaza nedenine ilişkin teknik inceleme ve ifadesine başvurular devam ediyor.

NİĞDE’NİN BOR İLÇESİNDE MISIR YÜKLÜ TIR İLE HAFİF TİCARİ ARACIN KAFA KAFAYA ÇARPIŞTIĞI KAZADA, 2...

NİĞDE’NİN BOR İLÇESİNDE MISIR YÜKLÜ TIR İLE HAFİF TİCARİ ARACIN KAFA KAFAYA ÇARPIŞTIĞI KAZADA, 2 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN, TIR SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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