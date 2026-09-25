Şehzadeler'de yeşil alanlar yıl boyunca temiz ve güvenli tutuluyor

Şehzadeler'de park ve yeşil alan çalışmaları

Şehzadeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki park ve yeşil alanlarda bakım, onarım, temizlik ve peyzaj çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediye, vatandaşların park ve yeşil alanlardan daha sağlıklı, güvenli ve konforlu şekilde yararlanabilmesi amacıyla merkezden kırsala geniş bir alanda düzenli müdahaleler gerçekleştiriyor.

Bitki bakımından temizlik ve dikime:

Ekipler parklarda çim biçme ve yabani ot temizliği yapıyor; mevsime uygun bitki ve çiçek dikimleri ile peyzaj çalışmaları titizlikle uygulanıyor. Park temizliği düzenli periyotlarla yürütülerek yeşil alanların görünümü korunuyor.

Donanım ve mobilya bakımı:

Deforme olan çocuk oyun grupları, kent mobilyaları ve oturma banklarının bakım ve onarımları gerçekleştiriliyor; böylece kullanıcı güvenliği ve alanların kullanım sürekliliği sağlanıyor.

Şehzadeler Belediyesi, ilçe genelindeki park ve bahçelerin temiz, bakımlı ve güvenli şekilde halkın kullanımına sunulması hedefiyle periyodik bakım çalışmalarını sürdürecek.

ŞEHZADELER BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, İLÇE GENELİNDEKİ PARK VE YEŞİL ALANLARDA BAKIM, ONARIM, TEMİZLİK VE PEYZAJ ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.