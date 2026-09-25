Maraş biberinde hasat başladı: güneş altında pul, toz ve isot yolculuğu

Hasat başladı: tarladan kurutma alanlarına:

Kahramanmaraş'ın coğrafi işaretli ürünü Maraş biberi için hasat sezonu başladı. Tarlalardan toplanan biberler güneş altında kurutularak farklı formlara dönüştürülüyor; pul biber, toz biber, ipek pul biber ve isot olarak işlenen ürünler hem iç hem de dış pazara gönderiliyor.

Hasat ve kurutma süreci:

Çiftliklerden toplanan biberler önce sergelere seriliyor ve güneş altında günlerce kurutuluyor. Kurutma sonrası ürünler fabrikalara gönderilerek öğütülüyor, ayrıştırılıyor ve paketleniyor. Sürecin tamamında el emeği ve kurutma süreçlerinin önemi vurgulanıyor.

Üretim, firma ve pazar:

Kahramanmaraş'ta yaklaşık 12 bin dekarlık alanda yetiştirilen Maraş biberinde bu yıl yaklaşık 30 bin ton üretim hedefleniyor. Üretim, 500'ün üzerinde çiftçi tarafından gerçekleştiriliyor; kent biber yetiştiriciliğinde Türkiye'de dördüncü, pul biber üretiminde ise birinci sırada yer alıyor. Kentte 65 firma Maraş biberini çeşitli ürünlere dönüştürerek piyasaya sunuyor.

Hasadın yeni başlaması nedeniyle biberin tarladaki kilogram fiyatı 150 ile 200 lira arasında değişiyor. İşlemlerin tamamlanmasının ardından ürünler iç pazara gönderilmesinin yanı sıra Avrupa, Ortadoğu ve Asya ülkelerine de ihraç ediliyor.

Hasat yapan üretici Siyamettin Çolak süreci özetleyerek, "Çalışanlarımız sabahın erken saatlerinde işe başlıyor. Burada toplanan biberler sergene götürülüyor ve kurutulduktan sonra fabrikalara gönderiliyor. Biber kaliteli ve baharatlar çok güzel olacak bu yıl" dedi.

Hasat eden işçilerden Hacer Derebeyi ise, "Sabah gelip öğleden sonra iki gibi gidiyoruz. Biber çok güzel, pul ve toz biberler oluyor bizler de tüketiyoruz" ifadelerini kullandı. İşçi Hakan Diri de, "Adı üstünde Maraş acı biber. Bu ürün Avrupa, Ortadoğu ve Asya ülkelerine ihraç ediliyor" diye konuştu.

Bir diğer işçi Ahmet Çolak ise ürünlerin genellikle Kahramanmaraş ve Gaziantep'e gittiğini belirterek, "Biberin fiyatı ilk çıktığında 200 liraydı şuanda 150 ile 200 civarında değişiyor kalitesine göre" dedi. Hasat, kurutma alanları ve fabrikalardaki işlemler tamamlandıkça ürünlerin iç ve dış pazara sevkiyatı sürecek.

KAHRAMANMARAŞ’TA YAKLAŞIK 12 BİN DEKARLIK ALANDA YETİŞTİRİLEN MARAŞ BİBERİNDE BU YIL DA YAKLAŞIK 30 BİN TON ÜRETİM BEKLENİYOR