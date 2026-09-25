Nilüfer belediyesinden istihdama destek

toplu mülakatın amacı ve iş birliği:

Nilüfer Belediyesi, istihdamı güçlendirmek ve yeni iş fırsatları yaratmak amacıyla iş arayanlarla iş verenleri aynı çatı altında buluşturdu. Etkinlik, Trend Kurumsal Hizmetler iş birliğiyle planlandı ve yerel istihdam ağının genişletilmesine katkı sağladı.

Toplu görüşmeler, Nilüfer Belediyesi Halk Evi'nde gerçekleştirildi; belediye, böylece hem adayların hem de firmaların zaman ve kaynak tasarrufu yapmasını hedefledi.

görüşme süreci ve yerleştirme:

Toplam başvuru sayısı 125 kişi olurken, başvuranlar arasında 3'ü engelli birey de yer aldı. Adaylar, personel arayan firmaların temsilcileriyle yüz yüze görüşme fırsatı buldu ve niteliklerine uygun pozisyonlar için değerlendirildi.

Görüşmelerin ardından gerekli şartları sağlayan adaylar, firmaların açık kadrolarına yerleştirildi; böylece etkinlik doğrudan istihdama dönüşen somut sonuçlar üretti.

Nilüfer Belediyesi, benzer uygulamalarla yerel iş piyasasının ihtiyaçlarına yanıt vermeyi ve istihdam olanaklarını artırmayı sürdüreceğini açıkladı.

NİLÜFER BELEDİYESİ, İŞ ARAYANLAR İLE İŞ VERENLERİ BULUŞTURDUĞU TOPLU İŞ MÜLAKATIYLA 125 KİŞİYE İSTİHDAM KAPISI ARALADI.