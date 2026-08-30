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Akcan Parkı kavşağında çarpışma: iki araç refüje savruldu, 7 kişi yaralandı

Bolvadin'de Akcan Parkı kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı; yaralılar ambulansla hastaneye taşındı, jandarma inceleme başlattı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 11:29

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Akcan Parkı kavşağında çarpışma: iki araç refüje savruldu, 7 kişi yaralandı

Akcan Parkı kavşağında çarpışma: iki araç refüje savruldu

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Akcan Parkı Kavşağı'nda meydana gelen kazada iki otomobilin çarpışması sonucu toplam 7 kişi yaralandı. Kazada araçlar savrularak orta refüje girdi ve bir araç devrildi.

Kaza anı ve araçların durumu:

Edinilen bilgilere göre, Çay istikametinden Emirdağ istikametine seyir halinde olan E.A. idaresindeki 60 ACT 661 plakalı otomobil kavşakta F.Ş. yönetimindeki 34 RR 4657 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç orta refüje savruldu, araçlardan biri devrilerek durdu.

Müdahale ve soruşturma:

Kazanın ardından bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen ekipler, kazada yaralanan sürücüler E.A. ve F.Ş. ile İ.A., M.E.A., A.A., Ü.A. ve E.Ş.'yi ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili olarak jandarma tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.

AFYONKARAHİSAR&#039;DA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 7 KİŞİ...

AFYONKARAHİSAR'DA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 7 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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