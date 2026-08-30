Osmaneli köylerinden geçen YHT hattında jandarma güvenlik devriyesi

YHT hattında jandarma tarafından güvenlik kontrolü

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde jandarma ekipleri, ilçeye bağlı köylerden geçen yüksek hızlı tren (YHT) hattında güvenlik denetimi gerçekleştirdi. Denetimi yürüten birim, Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri oldu.

denetlenen güzergâh ve noktalar:

Ekipler, hat boyunca ve çevresinde önleyici kolluk devriyesi yaptı. Kontroller özellikle Düzmeşe, Dereyörük ve Orhaniye köylerinden geçen YHT hatlarını kapsadı ve demir yolu hattı ile çevresinde incelemeler gerçekleştirildi.

amaç ve sonuç:

Yapılan denetimlerin amacı, demir yolu hattı ve çevresinde herhangi bir olumsuzluğun önlenmesi olarak belirtildi. Ekiplerin kontrolleri sırasında olumsuz bir durum tespit edilmedi ve güvenlik önlemleri sürdürülüyor.

BİLECİK'İN OSMANELİ İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN YÜKSEK HIZLI TREN (YHT) HATTINDA GÜVENLİK KONTROLÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.