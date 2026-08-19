Akşam saatlerinde Bingöl-Muş yolunda çarpışma: üç kişi yaralandı

Bingöl-Muş karayolu Kardeşler köyü mevkinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, iki aracın çarpışması sonucu araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza yeri ve müdahale:

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirerek yaralılara sağlık desteği sağladı.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili jandarma ekiplerince soruşturma ve inceleme başlatıldı.

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