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Koku ihbarı üç günlük sessizliği bozdu: 52 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Şişli'de yayılan yoğun koku üzerine girilen evde 52 yaşındaki Ayhan Akkuş yatakta ölü bulundu; yaklaşık üç gündür yaşamadığı tespit edildi.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 21:48

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Koku ihbarı üç günlük sessizliği bozdu: 52 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Şişli'de evden yükselen koku ihbarı

Saat 19.00 sıralarında Şişli Paşa Mahallesi Civelek Sokak'ta, sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir evden yayılan yoğun koku üzerine vatandaşlar durumu ev sahibine bildirdi. Ev sahibi, ihbarı 112 Acil Servis'e iletti; ardından sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve inceleme:

Olay yerine gelen ekipler daireye girerek yatakta hareketsiz yatan bir kişiyle karşılaştı. Yapılan kontrolde kişinin Ayhan Akkuş (52) olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Polis incelemesinde herhangi bir silahla veya kesici aletle yaralanmaya rastlanmadı.

Ölüm zamanının belirlenmesi:

Yetkililer, Akkuş'un yaklaşık 3 gün önce öldüğünü tespit etti. Cenaze, otopsi ve kimlik tespiti için Adli Tıp morguna kaldırıldı.

ŞİŞLİ’DE BİR BİNADAN YAYILAN KÖTÜ KOKU İHBARI ÜZERİNE OLAY YERİNE SEVK EDİLEN POLİS EKİBİ...

ŞİŞLİ’DE BİR BİNADAN YAYILAN KÖTÜ KOKU İHBARI ÜZERİNE OLAY YERİNE SEVK EDİLEN POLİS EKİBİ, APARTMAN DAİRESİNDE 52 YAŞINDAKİ ADAMI YATAĞINDA ÖLÜ HALDE BULDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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