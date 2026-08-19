Konya'da Beyşehir yolunda tır ve otomobil çarpıştı: bir kişi yaşamını yitirdi, üç kişi yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen kazada, bir tır ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, üç kişi yaralandı. Kaza, Beyşehir-Yenişarbademli kara yolu üzerinde Yeşildağ Mahallesi yakınlarında kaydedildi.

Kazanın ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre, 42 BC 646 plakalı Scania marka tırı M.K. yönetirken, karşı yönden gelen 32 HP 133 plakalı otomobili M.Y.Ü. idare ediyordu. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürüklendi ve yaklaşık 30 metre ileride durabildi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ve müdahale:

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede otomobil yolcusu Emine Yabar (58) hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü M.Y.Ü. ile araçta yolcu olarak bulunan H.M.M. ve M.Ü. ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan sürücü M.Y.Ü., acil serviste yapılan müdahalenin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Yabar'ın cansız bedeni, kaza mahallinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı.

BEYŞEHİR İLÇESİNDE TIR İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1’İ AĞIR 3 KİŞİ DE YARALANDI.