Ağılda nöbet tutarken eşini kurt zannedip vuran koca adli kontrolle serbest bırakıldı

Ağılda nöbet sırasında yanlışlıkla hayatını kaybetti

Elazığ'ın Meşeli köyünde meydana gelen olayda, ağıla kurt girmemesi için nöbet tuttuğunu söyleyen şahısın açtığı ateş sonucu bir kadın yaşamını yitirdi. Olayda, 3 çocuk annesi olan Hasret K. (51) hayatını kaybetti.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, M.K. gece saatlerinde ağıla nöbet tutarken karanlıkta duyduğu ses üzerine tüfekle ateş etti. Söz konusu ateş sonucunda Hasret K. vurularak hayatını kaybetti. Olay, köyde derhal bildirildi ve güvenlik güçleri olay yerine intikal etti.

Soruşturma ve adliye süreci:

Olayın ardından Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan M.K., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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