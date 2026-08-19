D-100 Paşaköy'de çarpışma: motosiklet sürücüsü ve yolcusu yaralandı

kaza ve müdahale:

Bolu’da D-100 kara yolunun Paşaköy Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, İstanbul yönüne giden M.B. idaresindeki 14 ADP 749 plakalı motosiklet ile aynı istikamette seyreden K.C. yönetimindeki 14 ACC 730 plakalı otomobil çarpıştı.

araçlar ve yaralananlar:

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü M.B. ile arkasında yolcu olarak bulunan B.Ç. yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

müdahale ve soruşturma:

Saha ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili olarak inceleme başlattı.

BOLU’DA, D-100 KARA YOLUNDA MOTOSİKLET İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.