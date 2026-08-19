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D-100 Paşaköy'de çarpışma: motosiklet sürücüsü ve yolcusu yaralandı

D-100 Paşaköy mevkiinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü M.B. ve yolcu B.Ç. yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 21:48

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EDİTÖR: Murat Öztürk

D-100 Paşaköy'de çarpışma: motosiklet sürücüsü ve yolcusu yaralandı

kaza ve müdahale:

Bolu’da D-100 kara yolunun Paşaköy Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, İstanbul yönüne giden M.B. idaresindeki 14 ADP 749 plakalı motosiklet ile aynı istikamette seyreden K.C. yönetimindeki 14 ACC 730 plakalı otomobil çarpıştı.

araçlar ve yaralananlar:

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü M.B. ile arkasında yolcu olarak bulunan B.Ç. yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

müdahale ve soruşturma:

Saha ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili olarak inceleme başlattı.

BOLU’DA, D-100 KARA YOLUNDA MOTOSİKLET İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 2 KİŞİ...

BOLU’DA, D-100 KARA YOLUNDA MOTOSİKLET İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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