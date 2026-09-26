Akşam trafiğinde kaza: Nusaybin otogar kavşağında 3 kişi yaralandı

Nusaybin otogar kavşağında kaza
Mardin'in Nusaybin ilçesinde dün akşam saatlerinde Nusaybin Otogar Kavşağı'nda iki otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.
olaya müdahale:
Çarpışmanın ardından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
yaralıların durumu ve soruşturma:
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
MARDİN'İN NUSAYBİN İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 3 KİŞİ YARALANDI.
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