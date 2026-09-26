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Akşam trafiğinde kaza: Nusaybin otogar kavşağında 3 kişi yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde akşam Otogar Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı, yaralılar Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 11:34

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Akşam trafiğinde kaza: Nusaybin otogar kavşağında 3 kişi yaralandı

Nusaybin otogar kavşağında kaza

Mardin'in Nusaybin ilçesinde dün akşam saatlerinde Nusaybin Otogar Kavşağı'nda iki otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

olaya müdahale:

Çarpışmanın ardından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

yaralıların durumu ve soruşturma:

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

MARDİN&#039;İN NUSAYBİN İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 3 KİŞİ YARALANDI.

MARDİN'İN NUSAYBİN İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 3 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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