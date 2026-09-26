Sakarya’da geçmiş döneme ilişkin DEAŞ operasyonunda üç tutuklama

operasyon ve gözaltılar:

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Serdivan ve Adapazarı ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, geçmiş dönemde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri değerlendirilen 3 Irak, 1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 4 yabancı uyruklu şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonlar sırasında Özel Harekat Polisi de görev aldı ve yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Elde edilen dijital veriler, soruşturmanın yönünü ve delil durumunu belirlemede etkin rol oynayacak.

adliyeye sevk ve hukuki süreç:

Gözaltı işlemlerini takiben şüpheliler emniyetteki işlemler için adliyeye sevk edildi. Yapılan yargısal değerlendirme sonucunda bir şüpheli serbest bırakılarak sınır dışı işlemleri için GÖKSEM'e teslim edildi; diğer üç şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu gelişme, il emniyetinin geçmiş dönem faaliyetlerine ilişkin istihbarat ve belgeye dayalı soruşturmaları sürdürdüğünü gösteriyor. Ele geçirilen materyallerin incelenmesi ve adli süreçlerle birlikte soruşturmanın detayları netleşecek ve hukuki süreç devam edecek.

SAKARYA’NIN SERDİVAN VE ADAPAZARI İLÇELERİNDE GEÇMİŞ DÖNEMDE DEAŞ SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ İÇERİSİNDE FAALİYET GÖSTERDİĞİ BELİRLENEN 4 YABANCI UYRUKLU ŞAHIS, GÖZALTINA ALINDI. EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN 1’İ SINIR DIŞI EDİLİRKEN 3’Ü TUTUKLANDI.