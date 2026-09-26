Dolar 48,9163 -0,07%
Euro 55,7431 +0,13%
Bist 12.899,35 +0,09%
Altın Gram 6.795,93 +0,54%
EUR/USD 1,1401 +0,18%
Brent Petrol 97,44 -2,77%
--°

Sakarya’da geçmiş döneme ilişkin DEAŞ operasyonunda üç tutuklama

Sakarya'da İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen operasyonda 4 yabancı uyruklu gözaltına alındı; 1 kişi sınır dışı edildi, 3 kişi tutuklandı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 12:23

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Sakarya’da geçmiş döneme ilişkin DEAŞ operasyonunda üç tutuklama

operasyon ve gözaltılar:

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Serdivan ve Adapazarı ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, geçmiş dönemde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri değerlendirilen 3 Irak, 1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 4 yabancı uyruklu şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonlar sırasında Özel Harekat Polisi de görev aldı ve yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Elde edilen dijital veriler, soruşturmanın yönünü ve delil durumunu belirlemede etkin rol oynayacak.

adliyeye sevk ve hukuki süreç:

Gözaltı işlemlerini takiben şüpheliler emniyetteki işlemler için adliyeye sevk edildi. Yapılan yargısal değerlendirme sonucunda bir şüpheli serbest bırakılarak sınır dışı işlemleri için GÖKSEM'e teslim edildi; diğer üç şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu gelişme, il emniyetinin geçmiş dönem faaliyetlerine ilişkin istihbarat ve belgeye dayalı soruşturmaları sürdürdüğünü gösteriyor. Ele geçirilen materyallerin incelenmesi ve adli süreçlerle birlikte soruşturmanın detayları netleşecek ve hukuki süreç devam edecek.

SAKARYA’NIN SERDİVAN VE ADAPAZARI İLÇELERİNDE GEÇMİŞ DÖNEMDE DEAŞ SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ İÇERİSİNDE...

SAKARYA’NIN SERDİVAN VE ADAPAZARI İLÇELERİNDE GEÇMİŞ DÖNEMDE DEAŞ SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ İÇERİSİNDE FAALİYET GÖSTERDİĞİ BELİRLENEN 4 YABANCI UYRUKLU ŞAHIS, GÖZALTINA ALINDI. EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN 1’İ SINIR DIŞI EDİLİRKEN 3’Ü TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ereğli'de karşıdan geçen anne ve oğluna motosiklet çarptı, anne hastaneye kaldır...
images

Güngören'de dönüşüm bekleyen binanın çatısında yangın çıktı
images

Aydın'da İncirliova'da belediye memurunun tarlada ölümü soruşturuluyor
images

Batman Çayı'nda akıntıya kapılan kız çocuğu için geniş çaplı arama başlatıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Terme'nin yükselen yıldızı Göknur Gülten WAKO'da altına uzandı

Ereğli'de karşıdan geçen anne ve oğluna motosiklet çarptı, anne hastaneye kaldırıldı

Güngören'de dönüşüm bekleyen binanın çatısında yangın çıktı

Aydın'da İncirliova'da belediye memurunun tarlada ölümü soruşturuluyor

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı