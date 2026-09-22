Dolar 48,8335 +0,06%
Euro 55,7583 -0,21%
Bist 13.290,49 +0,69%
Altın Gram 6.838,28 -0,48%
EUR/USD 1,1414 -0,34%
Brent Petrol 95,52 +0,12%
--°

Aksaray'da durakta yolcu kavgası silahlandı; bir şoför yoğun bakımda

Aksaray'da iki özel halk otobüsü şoförü arasındaki yolcu tartışmasında tüfekle ateş açıldı; bir şoför fenalaşıp kalp krizi geçirerek yoğun bakıma alındı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 18:25

GÜNCELLEME: 22 Eylül 2026 - 18:29

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Aksaray'da durakta yolcu kavgası silahlandı; bir şoför yoğun bakımda

Olayın gelişimi

Aksaray Aratol İstiklal Mahallesi'ndeki Sultan Mesud Erkek Öğrenci Yurdu önündeki otobüs durağında, aynı hatta seyreden iki özel halk otobüsü şoförü arasında yolcu alma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve olay silahlı saldırıya dönüştü.

Olayın ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre, durakta bulunan Bünyamin Ş. (64) ile Fikret Ö. arasında başlayan sözlü anlaşmazlık sırasında, Bünyamin Ş.'nin yakını olduğu belirtilen Ö.Ş. yanındaki tüfek ile ateş açtı. Açılan ateş sonucu Fikret Ö.'nün otobüsü hasar gördü; olay yerinde panik yaşandı.

Müdahale ve soruşturma:

Silahlı saldırı anında sinirlenen Bünyamin Ş. fenalaşarak kalp krizi geçirdi. Çevredeki vatandaşlar ve öğrenciler, silah seslerini duyup durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi; sağlık ekipleri durakta ilk müdahaleyi yaptı.

Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakımda tedavi gördüğü bildirildi. Olayla ilgili soruşturmayı Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor; tahkikat sürüyor.

AKSARAY’DA MİNİBÜS DURAĞINDA ŞOFÖRLER ARASINDA ÇIKAN YOLCU KAVGASINDA SİLAHLAR ATEŞLENDİ. KAVGADA...

AKSARAY’DA MİNİBÜS DURAĞINDA ŞOFÖRLER ARASINDA ÇIKAN YOLCU KAVGASINDA SİLAHLAR ATEŞLENDİ. KAVGADA SİNİRLENİP KALP KRİZİ GEÇİREN ŞAHIS HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

WhatsApp'ta Erdoğan ve Gürlek ile birlikte gibi fotoğraf paylaşan şüpheli gözalt...
images

İnegöl girişinde yağışta kayıp sıvı tuz tankeri yağmur suyu kanalına devrildi
images

Arnavutköy'de okul kantinlerinde kapsamlı hijyen ve etiket denetimi
images

Aksaray'da öğrenciler minibüste üst üste taşınırken görüntülendi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Üreticinin yanında Afyonkarahisar'da kırsal kalkınma saha çalışmaları sürüyor

Otobanda arıza yapan aracını şalgam suyuyla hayata döndürdü

WhatsApp'ta Erdoğan ve Gürlek ile birlikte gibi fotoğraf paylaşan şüpheli gözaltına alındı

Muğla'da kültür ve sanat dört gün boyunca meydanlara taşınıyor

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü