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Trafodaki patlama Yozgat'ta otluk alana sıçrayan yangına yol açtı

Yozgat sanayi bölgesindeki trafoda patlama sonucu çıkan yangın, çevredekilerin ihbarıyla Yozgat Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülüp soğutuldu.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 19:16

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Trafodaki patlama Yozgat'ta otluk alana sıçrayan yangına yol açtı

Trafodaki patlama sonrası sanayi bölgesinde yangın çıktı

Yozgat'ta sanayi bölgesinde trafoda meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Patlama nedeniyle çıkan alevler otluk alana sıçradı ve çevrede endişe yarattı.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Yozgat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü ve olay yerinde soğutma çalışması yaptı.

Soruşturma ve değerlendirme:

Yangının trafodaki patlama nedeniyle çıktığı belirtilirken, yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı. Olayın kesin nedeninin tespiti için çalışmalar sürüyor.

YOZGAT’TA TRAFO PATLAMASI SONUCU YANGIN ÇIKTI

YOZGAT’TA TRAFO PATLAMASI SONUCU YANGIN ÇIKTI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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