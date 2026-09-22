Velimeşe'de üst geçit yakınında çarpışma: 2'si çocuk 6 yaralı
Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi'nde Kapaklı-Ergene yolu üst geçit yakınlarında meydana gelen kazada, 34 BP 9324 plakalı panelvan ile bir otomobil çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı; yaralılar arasında 2 çocuk bulunuyor.
Kazanın oluşu ve araç bilgileri:
Edinilen bilgilere göre, panelvanı U.E., otomobili S.D. idare ediyordu. Çarpışmanın nedeni henüz belirlenemedi; olay yerindeki bulgular ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda jandarma ekipleri soruşturma başlattı.
Müdahale ve hastanelere sevk:
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerindeki hastanelere sevk edildi. Jandarma ekipleri, kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemleri alarak inceleme yürütüyor.
VELİMEŞE YOLU’NDA FECİ ÇARPIŞMA: 2’Sİ ÇOCUK 6 YARALI
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