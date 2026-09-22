Velimeşe'de üst geçit yakınında çarpışma: 2'si çocuk 6 yaralı

Tekirdağ Ergene'nin Velimeşe Mahallesi'nde panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı; yaralılar hastanelere sevk edildi.