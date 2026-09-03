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aktardan mevsim geçişlerinde bağışıklığı koruyan doğal öneriler

Eskişehirli aktar Metin Ağılönü, dağ kekiği, pekmez çeşitleri ve propolis ile arı sütünün mevsim geçişlerinde bağışıklığı desteklediğini söyledi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 09:55

GÜNCELLEME: 03 Eylül 2026 - 10:13

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

aktardan mevsim geçişlerinde bağışıklığı koruyan doğal öneriler

mevsim geçişlerinde doğal destek

Eskişehir'de uzun yıllardır aktarlık yapan Metin Ağılönü, mevsim geçişlerinde ortaya çıkan sıcaklık dalgalanmalarının vücut direncini düşürdüğünü, bu dönemde bitkisel ve arı ürünlerinin düzenli kullanımının bağışıklığı güçlendirmede önemli rol oynadığını belirtiyor. Ağılönü, özellikle ağız yoluyla bulaşan mikroplara karşı alınabilecek pratik önlemler ile destek ürünlerini aktardı.

dağ kekiği ve ağız kaynaklı koruma:

Ağılönü, halk arasında zahter olarak bilinen dağ kekiği'nin "mikrop kırıcı" özelliğine dikkat çekiyor. Bir tutam kekik çayı şeklinde demlenerek içilebileceği gibi, ağızda gargara yapılarak da kullanılabileceğini belirtiyor. Bu uygulamanın ağız yoluyla girebilecek mikropların etkinliğini azaltmaya yardımcı olabileceği vurgulanıyor.

pekmezler, arı ürünleri ve kullanım önerileri:

Ağılönü, bağışıklığı desteklemek için farklı pekmez türlerinin tercih edilebileceğini söylüyor. Keçiboynuzu pekmezi'ni sabahları aç karnına bir tatlı kaşığı, isteğe bağlı olarak akşamları da bir tatlı kaşığı tüketmeyi öneriyor. Andız ve kozalak pekmezlerini ise KOAH, astım ve öksürük şikayetleri olanların tercih edebileceğini ifade ediyor. Ayrıca sabah aç karnına 4-5 damla suya katılarak içilen propolis, arı sütü ve ginsengin de direnç üzerinde olumlu etkisi olduğunu belirtiyor.

Ağılönü su tüketiminin önemine de dikkat çekiyor: vücudun yılın her döneminde suya ihtiyaç duyduğunu, yalnızca yazın su içilmesi gerektiği yönündeki algının yanlış olduğunu söylüyor. Bunun yanı sıra adaçayı, ıhlamur, zencefil, zerdeçal ve çörek otu gibi bitkisel ürünlerin de mikroplara karşı koruma sağlayabileceğini ve vücut direncini destekleyebileceğini aktarıyor.

Ağılönü'nün aktardığı bu doğal öneriler, mevsim geçişlerinde vücut direncini korumaya yönelik pratik seçenekler sunuyor.

ESKİŞEHİR&#039;DE UZUN YILLARDIR AKTARLIK YAPAN METİN AĞILÖNÜ, MEVSİM GEÇİŞLERİNDE DÜŞEN VÜCUT...

ESKİŞEHİR'DE UZUN YILLARDIR AKTARLIK YAPAN METİN AĞILÖNÜ, MEVSİM GEÇİŞLERİNDE DÜŞEN VÜCUT DİRENCİNİ ARTIRMAK VE BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLÜ TUTMAK İÇİN DAĞ KEKİĞİ, PEKMEZ ÇEŞİTLERİ VE PROPOLİS GİBİ DOĞAL ÜRÜNLERİN TÜKETİLMESİNİ TAVSİYE ETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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