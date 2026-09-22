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Pancarköy şehitleri 45. yılında yad edildi

Pancarköy Şehitliği'nde düzenlenen törende, 1981'deki 'Sonbahar İlk Hedef 81' tatbikatında F-5 uçağının düşmesi sonucu şehit olan 65 asker dualarla anıldı; aileleri ve gaziler de katıldı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 16:47

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Pancarköy şehitleri 45. yılında yad edildi

Pancarköy şehitleri için anma töreni

Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Pancarköy’de bu yıl 45’incisi düzenlenen anma töreninde, 1981 yılında "Sonbahar İlk Hedef 81 Tatbikatı" sırasında F-5 savaş uçağının askeri birliğin üzerine düşmesi sonucu şehit olan 65 askerin hatırası yad edildi.

Törenin ayrıntıları:

Tören, İstiklal Marşının okunması ile başladı. Program kapsamında şehitler için saygı atışı yapıldı, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle dualar edildi. Katılımcılar, mezarları ziyaret ederek karanfil bıraktı ve su döktü; şehitlerin ruhları için yapılan dualar törene damga vurdu.

Katılımcılar ve taziyeler:

Törene, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, 5’inci Kolordu Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Babaeski Zırhlı Tugay Komutanı Vekili Kurmay Albay Hüseyin Erdönmez, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve diğer vatandaşlar katıldı. Şehit aileleriyle yakından ilgilenildi, taziyeler iletildi ve katılımcılar arasında sohbetler gerçekleştirildi.

Tören, şehit aileleri ile hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu ve anma programı kapsamında şehitlerin anısı bir kez daha saygı ile yad edildi.

TÖRENE; KIRKLARELİ VALİSİ UĞUR TURAN, BABAESKİ KAYMAKAMI TAMER ORHAN, 5&#039;İNCİ KOLORDU KOMUTANI GAZİ...

TÖRENE; KIRKLARELİ VALİSİ UĞUR TURAN, BABAESKİ KAYMAKAMI TAMER ORHAN, 5'İNCİ KOLORDU KOMUTANI GAZİ TÜMGENERAL DAVUT ALA, BABAESKİ ZIRHLI TUGAY KOMUTANI VEKİLİ KURMAY ALBAY HÜSEYİN ERDÖNMEZ, KURUM AMİRLERİ, SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİ, ŞEHİT AİLELERİ, GAZİLER VE DİĞER VATANDAŞLAR KATILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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