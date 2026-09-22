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Valilikte sürpriz doğum günü: şehidin ikiz yeğenlerine sıcak kutlama

Vali Orhan Tavlı, şehit Uzman Çavuş Nejat Yaman’ın 2 yaşına giren ikiz yeğenleri Yaman İlter ve Emir Kutay Kement için valilikte sürpriz doğum günü düzenledi.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 20:07

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Valilikte sürpriz doğum günü: şehidin ikiz yeğenlerine sıcak kutlama

Valilikte sürpriz doğum günü: şehidin ikiz yeğenlerine sıcak kutlama

Samsun Valisi Orhan Tavlı, şehit Uzman Çavuş Nejat Yaman'ın 2 yaşına giren ikiz yeğenleri için valilik makamında sürpriz doğum günü organizasyonu gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında hazırlanan pasta, miniklerin yüzünde büyük sevinç yarattı.

Ziyaret ve kutlama:

Şehidin annesi Sevim Yaman, kardeşi Büşra Yaman Kement ve eşi Bahri Kement, Vali Tavlı'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette, ikizler Yaman İlter ve Emir Kutay Kement için düzenlenen doğum günü kutlaması yapıldı ve pasta kesildi.

Vali Tavlı'nın mesajı:

Vali Tavlı, ikizlere yeni yaşlarında sağlık, huzur ve mutluluk dileyerek şunları söyledi: "Yaman İlter ve Emir Kutay evlatlarımıza aileleri ve sevdikleriyle birlikte hayırlı, sağlıklı ve huzur dolu uzun ömürler diliyorum. Aziz şehidimiz Uzman Çavuş Nejat Yaman ile istiklalimiz ve istikbalimiz uğruna fedayı can eyleyen tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyoruz".

SAMSUN VALİSİ ORHAN TAVLI, ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ NEJAT YAMAN&#039;IN 2 YAŞINA GİREN İKİZ YEĞENLERİNİN DOĞUM...

SAMSUN VALİSİ ORHAN TAVLI, ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ NEJAT YAMAN'IN 2 YAŞINA GİREN İKİZ YEĞENLERİNİN DOĞUM GÜNÜNÜ MAKAMINDA KUTLADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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