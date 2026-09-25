Alanya, plaj voleybolunda uluslararası iki elçiyle marka değerini güçlendiriyor

Alanya'nın spor turizmi tanıtımı için uluslararası iki isim:

Alanya'nın spor turizmi alanındaki uluslararası görünürlüğünü artırma hedefi doğrultusunda, dünyanın önde gelen plaj voleybolcularından Stefan Boermans ve Katja Stam kente davet edildi. Her iki sporcu da farklı tarihlerde Alanya'yı ziyaret ederek bölgenin plaj voleybolu altyapısını, tesislerini ve doğal güzelliklerini yerinde inceledi.

Stefan Boermans, Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları adayları arasında gösterilen bir sporcu olarak önümüzdeki dönemde Alanya'nın resmi spor turizmi elçisi olacak. Ardından, 2026 Avrupa Şampiyonu unvanıyla tanınan Katja Stam 21-26 Eylül tarihleri arasında kente gelerek tanıtım programına katıldı.

Katja Stam'in gözlemleri ve tesis değerlendirmesi:

Stam, program kapsamında 23 Projects Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'ni ziyaret ederek tesisin konumunu ve olanaklarını değerlendirdi. Kente ilişkin gözlemlerinde hava koşullarını, yöresel mutfağı ve insanların misafirperverliğini övdü; özellikle denize bu kadar yakın bir plaj voleybolu tesisinin nadir olduğunu belirtti.

Stam, tesisin kumundan soyunma odalarına kadar pek çok ayrıntının düşünüldüğünü vurgulayarak şunları söyledi: "Tesis çok güzel. Kumu çok güzel ve sert değil. Plaj voleybolunun plajda oynanması gerektiğini düşünüyorum. Tesisin çevresinde gölgelik alanların bulunması, seyircilerin maçları rahatlıkla izleyebilmesi, duş ve soyunma odalarının olması çok güzel. Her şey düşünülmüş. Bu iş birliğine çok güveniyorum. Hepinizin büyük planları olduğunu biliyorum. Çok güzel bir proje ve sonuçlarının da çok güzel olacağına inanıyorum."

Yerel yöneticilerin değerlendirmesi:

23 Projects Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi Kurucu Ortağı Murat Bozkurt, yapılan iş birliklerinin kentin dünya çapındaki bilinirliğini artırdığını belirtti ve Alanya'nın tanıtımındaki etki alanının genişlediğini ifade etti.

Alanya Belediye Başkan Danışmanı ve ALTAV Başkanı Abdurrahman Açıkalın ise Stefan Boermans ve Katja Stam ile sürdürülen ilişkilerin Alanya'nın uluslararası tanıtımına önemli katkı sağlayacağını vurguladı. Açıkalın, Boermans ile geçen dönemde yapılan çalışmaların ardından Stam'in de programa katılmasıyla plaj voleybolunda Alanya'nın marka değerinin daha geniş kitlelere ulaşmasını hedeflediklerini söyledi. Ayrıca Stam'in geçtiğimiz ağustos ayında Avrupa Şampiyonu olduğunu, önümüzdeki yıl Hollanda'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda güçlü adaylardan biri olarak gösterildiğini ve Los Angeles 2028 için ana tabloda yer alacak bir sporcu olduğunu hatırlattı.

Bu ziyaretler ve iş birlikleriyle Alanya, hem profesyonel plaj voleybolu organizasyonları hem de spor turizmi altyapısını öne çıkararak yabancı sporcular ve izleyiciler nezdinde merkez haline gelmeyi amaçlıyor. Yerel yönetimler ve tesis yöneticileri, uluslararası isimlerle kurulan temasların uzun vadede kent ekonomisine ve turizm çeşitliliğine olumlu katkı sağlayacağını öngörüyor.

ALANYA’NIN SPOR TURİZMİNDEKİ ULUSLARARASI MARKA DEĞERİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA, DÜNYANIN ÖNDE GELEN PLAJ VOLEYBOLU SPORCULARI ARASINDA YER ALAN HOLLANDALI STEFAN BOERMANS VE KATJA STAM, ALANYA’NIN SPOR TURİZMİ TANITIM YÜZLERİ OLDU.