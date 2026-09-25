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Cengiz Enerji'nin desteğiyle Nisa Keser İrlanda'da Türkiye'yi temsil ediyor

Cengiz Enerji, sponsorluğu ve Şile'de çekilen filmiyle milli sörfçü Nisa Keser’in İrlanda’daki Avrupa Gençler Sörf Şampiyonası'na hazırlığını destekliyor.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 12:13

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Cengiz Enerji'nin desteğiyle Nisa Keser İrlanda'da Türkiye'yi temsil ediyor

Cengiz Enerji genç milli sörfçü Nisa Keser’in hikâyesini filmle anlattı

Cengiz Enerji, genç milli sörfçü Nisa Keser'in Avrupa Gençler Sörf Şampiyonası yolculuğunu destekliyor. Şirketin sponsorluğunda hazırlanan film Avrupa Yolunda Enerjimiz Yanında!, Nisa'nın sörfle tanışmasından milli takıma uzanan sürecini, spora olan bağlılığını ve Avrupa'daki hedeflerini ekrana taşıyor.

Film ve çekimler:

Çekimleri Şile'de gerçekleştirilen film, Nisa’nın antrenman sahnelerinden denize açılışına ve dalgalarla buluştuğu anlara kadar uzanan görüntüler içeriyor. Sakin müzik eşliğinde ilerleyen yapıtta, sporcunun kendi sözleriyle şekillenen samimi bir başarı hikâyesi sunuluyor.

Şampiyonaya hazırlık ve şirketin gençlik yaklaşımı:

Cengiz Enerji, genç sporculara verdiği desteği sürdürüyor; bu kapsamda şirketin sponsorluğuyla Nisa Keser, dün başlayan ve 4 Ekim 2026'ya kadar devam edecek olan İrlanda'nın Bundoran kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Sörf Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Film, Nisa’nın hedeflerine ulaşma sürecini ve şirketin gençlerin potansiyelini destekleme yaklaşımını izleyiciye aktarıyor.

Şirket yetkilileri, farklı alanlarda gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini belirtiyor; Nisa’nın sörf tahtasıyla çıktığı yolculuk da bu yaklaşımın somut örneklerinden biri olarak sunuluyor.

CENGİZ ENERJİ, GENÇ MİLLİ SÖRFÇÜ NİSA KESER’İN AVRUPA GENÇLER SÖRF ŞAMPİYONASI YOLCULUĞUNA DESTEK...

CENGİZ ENERJİ, GENÇ MİLLİ SÖRFÇÜ NİSA KESER’İN AVRUPA GENÇLER SÖRF ŞAMPİYONASI YOLCULUĞUNA DESTEK OLUYOR. ÇEKİMLERİ ŞİLE’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN FİLMDE NİSA’NIN SÖRFLE BAŞLAYAN VE MİLLİ SPORCULUĞA UZANAN HİKÂYESİ, SPORA OLAN TUTKUSU VE AVRUPA’DAKİ HEDEFLERİ EKRANLARA TAŞINIYOR.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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