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Alanya'da arbede sonrası 400 bin lira ele geçirildi, üç şüpheli adliyeye sevk edildi

Alanya'da maskeli ve silahlı saldırganın döviz bürosunda neden olduğu arbede sonrası yaklaşık 400 bin TL bulundu, üç şüpheli gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 14:44

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Alanya'da arbede sonrası 400 bin lira ele geçirildi, üç şüpheli adliyeye sevk edildi

Alanya'da döviz bürosunda silahlı soygun iddiası

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Güllerpınarı Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı'ndaki bir döviz bürosuna gelen maskeli ve silahlı bir şüphelinin iş yeri sahibinden kasadaki paraları istediği, çıkan arbede sırasında masada bulunan poşetin içindeki yaklaşık 400 bin TL'nin alındığı bildirildi.

olayın gelişimi:

Olay, iş yeri sahibi Y.E.'nin bürosunda çalıştığı sırada meydana geldi. İddialara göre maskeli ve silahlı şüpheli kasadaki paraları istemesi üzerine Y.E. direnince arbede yaşandı. Arbede sırasında Y.E. yüzüne darbe aldı ve yaralandı, şüpheli ise masadaki poşeti alarak kaçtı.

İlk anda paranın eksildiğini fark etmeyen Y.E., olayın şoku geçtikten sonra yaklaşık bir saat sonra masadaki poşetin yerinde olmadığını polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi; ekipler iş yerinde detaylı inceleme yaparak delil topladı.

şüphelilerin yakalanması ve adliyeye sevk:

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın aydınlatılması için teknik ve fiziki takip başlattı. Operasyon ve soruşturma sonucunda olayda bulunduğu belirlenen S.G. ile yardım ettiği değerlendirilen A.U. ve A.Ç.'nin kimlikleri tespit edildi. Yaklaşık sekiz saat süren çalışma sonrası düzenlenen operasyonla şüpheliler ikametlerinde gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, olay sırasında alındığı belirlenen yaklaşık 400 bin TL ele geçirildi. Ele geçirilen para, polis ekiplerince iş yeri sahibine teslim edilirken, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturmanın sürdüğü ve detayların adli süreçle netlik kazanacağı belirtildi.

Alanya&#039;da döviz bürosunda 400 bin liralık soygunun 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Alanya'da döviz bürosunda 400 bin liralık soygunun 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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