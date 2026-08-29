Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Uçaktan Türkçe selam: Rafael Leao'dan Galatasaray taraftarına ilk mesaj

Galatasaray'la anlaşan Rafael Leao, önümüzdeki saatlerde İstanbul'a geliyor; uçaktan paylaşılan videoda Türkçe kısa bir mesajla taraftarlara seslendi.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 15:21

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Uçaktan Türkçe selam: Rafael Leao'dan Galatasaray taraftarına ilk mesaj

Rafael Leao'dan ilk açıklama:

Galatasaray ile transfer görüşmelerine başlayan Portekizli futbolcu Rafael Leao, kulübün sosyal medya hesabından yayınlanan bir video ile sarı-kırmızılı taraftarlara seslendi. Kulüple yapılan görüşmelerin ardından Leao'nun transferinde anlaşma sağlandığı ve oyuncunun önümüzdeki saatlerde İstanbul'a geleceği belirtildi.

Uçaktan gelen mesaj:

Yayınlanan videoda Leao, uçaktan kısa bir görüntüyle takipçilere seslendi ve Türkçe bir selam gönderdi. Kulübün paylaştığı görüntü, oyuncunun geliş sürecine dair ilk doğrudan iletişim niteliğinde oldu.

İstanbul buluşması detayları:

Transferin resmiyet kazanmasının ardından Leao'nun İstanbul'a inmesi ve taraftarla buluşması bekleniyor. Kulüp kaynakları, oyuncunun gelişinin paylaşılacağı saatler içinde taraftarla bir araya geleceğini duyurdu; sosyal medya üzerinden yayılan video, bu sürecin ilk somut adımı olarak değerlendiriliyor.

Rafael Leao'nun gönderdiği bu kısa mesaj, Galatasaray camiasında beklentiyi yükseltti ve taraftarların ilgi odağı haline geldi.

Galatasaray’ın transfer görüşmelerine başladığı Portekizli futbolcu Rafael Leao, sarı-kırmızılı...

Galatasaray’ın transfer görüşmelerine başladığı Portekizli futbolcu Rafael Leao, sarı-kırmızılı taraftarlara uçaktan mesaj yolladı.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

mardin 1969 spor ile vanspor fk sahada paylaştı
images

Buruk: ligin lideriyiz, U23 kuralı işleri zorluyor
images

Gardi: Leao transferi aylar sürdü, Galatasaray hücum hattını güçlendirdi
images

Göztepe'de Stoilov: Galatasaray karşısında puanla ayrılmayı hak ediyorduk

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Rüzgarın taşıdığı alevler köyü ve seraları vurdu: evler, ahırlar ve zeytinlikler zarar gördü

mardin 1969 spor ile vanspor fk sahada paylaştı

Gaziantep'te geceyi aydınlatan şimşekler kısa sürede sağanağa dönüştü

Buruk: ligin lideriyiz, U23 kuralı işleri zorluyor

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor